Bir Vatandaş Kutlama İçin Sokağa Dökülen Suriyelilere Tepki Gösterdi: "Memlekette Şehit Varken Siz Hayırdır"

Beşar Esad rejiminin düştüğü resmi olarak duyuruldu bildiğiniz üzere. Sabah saatlerinde gelen haberin ardından dünyanın pek çok yerinde kutlamalar başladı. O ülkelerin başında elbette Türkiye geliyordu. İç savaşın başladığı günden bu yana pek çok Suriyeliyi ağırlayan ülkemizde kutlamalar başladı. Birçok şehrimizde Suriyeliler kutlama için sokağa döküldü. Fakat bildiğiniz üzere ülkemizde izinsiz eylemlere izin verilmiyor ve bu girişimler çok sert müdahaleler ile karşılanıyor. Gün boyunca gerçekleşen yürüyüşlere, konvoylara ve gösterilere herhangi bir müdahale olmadı.