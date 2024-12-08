Bir Vatandaş Kutlama İçin Sokağa Dökülen Suriyelilere Tepki Gösterdi: "Memlekette Şehit Varken Siz Hayırdır"

Beşar Esad rejiminin düştüğü resmi olarak duyuruldu bildiğiniz üzere. Sabah saatlerinde gelen haberin ardından dünyanın pek çok yerinde kutlamalar başladı. O ülkelerin başında elbette Türkiye geliyordu. İç savaşın başladığı günden bu yana pek çok Suriyeliyi ağırlayan ülkemizde kutlamalar başladı. Birçok şehrimizde Suriyeliler kutlama için sokağa döküldü. Fakat bildiğiniz üzere ülkemizde izinsiz eylemlere izin verilmiyor ve bu girişimler çok sert müdahaleler ile karşılanıyor. Gün boyunca gerçekleşen yürüyüşlere, konvoylara ve gösterilere herhangi bir müdahale olmadı.
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Bir vatandaş da bu duruma dikkat çekmek için Suriyeli bir gruba "İzin aldınız mı" diyerek tepkisini gösterdi.
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"Bu memlekette bu kadar şehit varken siz hayırdır?" diyen vatandaş, sevinç gösterisini yarıda kesti.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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