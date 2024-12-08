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Adana'da Kutlamalara Katılan Suriyeli Bir Genç: "Her Şey İçin Teşekkürler Bizim Artık Gitmemiz Lazım"

Adana'da Kutlamalara Katılan Suriyeli Bir Genç: "Her Şey İçin Teşekkürler Bizim Artık Gitmemiz Lazım"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 12:40 Son Güncelleme: 08.12.2024 - 12:42

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Suriye'de hem 13 yıldır süren iç savaş hem de 12 gündür süren hareketlilik bugün sona erdi. Esad'ın ülkeyi terk ettiği iddiaları bu sabah itibarıyla doğrulandı. Esad Rejimi, uzun yıllardır süren iç savaşın ardından sonra erdi. Bildiğiniz üzere iş savaşın başladığı andan beri yaşananlar ülkemizi de bğyğk ölçüde etkilemişti. Bu haber de yine ülkemizi doğrudan etkiledi. Ülkemizde yaşayan Suriyeliler kutlama yapmak için sokağa döküldü.

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Adana'da kutlamalara katılan Suriyeli bir genç "Çok mutluyuz, Halep'e dönüyoruz" dedi.

Adana'da kutlamalara katılan Suriyeli bir genç "Çok mutluyuz, Halep'e dönüyoruz" dedi.

Suriye Milli Ordusu'nun da vatana dönebilirsiniz çağrısı yapması üzerine gözler önümüzdeki sürece çevrildi.

Suriye Milli Ordusu'nun da vatana dönebilirsiniz çağrısı yapması üzerine gözler önümüzdeki sürece çevrildi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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