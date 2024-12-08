Adana'da Kutlamalara Katılan Suriyeli Bir Genç: "Her Şey İçin Teşekkürler Bizim Artık Gitmemiz Lazım"

Suriye'de hem 13 yıldır süren iç savaş hem de 12 gündür süren hareketlilik bugün sona erdi. Esad'ın ülkeyi terk ettiği iddiaları bu sabah itibarıyla doğrulandı. Esad Rejimi, uzun yıllardır süren iç savaşın ardından sonra erdi. Bildiğiniz üzere iş savaşın başladığı andan beri yaşananlar ülkemizi de bğyğk ölçüde etkilemişti. Bu haber de yine ülkemizi doğrudan etkiledi. Ülkemizde yaşayan Suriyeliler kutlama yapmak için sokağa döküldü.