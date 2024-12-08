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Kutlamalar Başladı: Esad Rejimi'nin Sona Ermesi ile Ülkenin Dört Bir Yanından Kutlama Görüntüleri Geldi

Kutlamalar Başladı: Esad Rejimi'nin Sona Ermesi ile Ülkenin Dört Bir Yanından Kutlama Görüntüleri Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 11:53

Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından yaklaşık 12 gündür hareketli günler yaşanıyordu bildiğiniz üzere. Bu sabah Beşar Esad rejiminin çöktüğü duyuruldu. Bugün itibarıyla Suriye'de yeni bir dönem başladı. Muhalif güçlerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad ülkeden kaçtı. Suriye'deki ilk savaş, ilk günden beri ülkemizin de gündemini belirleyen konuların başında geliyor bildiğiniz üzere.

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Esad Rejimi'nin çökmesi üzerine ülkemizdeki Suriyeliler de sokağa döküldü.

Esad Rejimi'nin çökmesi üzerine ülkemizdeki Suriyeliler de sokağa döküldü.

Pek çok ilimizden kutlama görüntüleri gelmeye başladı.

Pek çok ilimizden kutlama görüntüleri gelmeye başladı.

Pek çok Suriyeli, İstanbul Fatih Camisi’ne gitti.

Bursa'dan da kutlama görüntüleri geldi.

Kilis'te de Suriyeliler sokağa döküldü.

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Şanlıurfa'da konvoylu kutlamalar yapıldı.

Adana'da insanlar motorlarla sokağa çıktı.

İstanbul, Başakşehir

Şanlıurfa

Gaziantep

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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