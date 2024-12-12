Müsavat Dervişoğlu Suriyelilerin Geri Dönüşü ile İlgili Konuştu: "Denildiği Gibi Bir Dönüş Hareketi Yok"

Bildiğiniz üzere ülkemizin son günlerdeki gündemi yine Suriye meselesi. Suriye'de 13 sene süren iç savaş geçtiğimiz günlerde sona erdi. Esad Rejmi'nin düştüğünün duyurulmasının ardından ülkemizde de hareketli anlar başladı. Ülkemizde yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkesine dönmek için yola çıktığı görüntülerine rastladık. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu konuda bir açıklamada bulundu.
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Durumu sınırdaki gazetecilere sorduğunu söyleyen Müsavat Dervişoğlu, söylendiği gibi bir geri dönüş hareketinin olmadığını açıkladı.
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"Sadece 2.500 kişi gitmiş" diyen Dervişoğlu, hükümeti bir geri dönüş eylem planı hazırlamaya çağırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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adamlar neden gitsin ulaşım yok hastane yok okul yok bişey yok....suriye cennet ama kurulu düzenimiz var hesabı
Kalacak evleri bile yok hatta
Geri dönüş planı yapildi diyelim adamin cocugu bugun 13 yasinda burada ogretim aliyor. Bir digeri burada iş kurmuş... Esad gitse ne şu an geri dönmek onlar i... Devamını Gör
Suriye'ye dönseler ikinci sınıf vatandaş muamelesi görecekler.