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Yağmalanmıştı: Beşar Esad'ın Terk Ettiği Evinin Son Hali Paylaşıldı

Yağmalanmıştı: Beşar Esad'ın Terk Ettiği Evinin Son Hali Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.12.2024 - 22:05

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Geçtiğimiz günlerde Suriye'de hareketli günler başladı. Bekar Esad ülkeyi terketti. Ardından da Beşar Esad Rejimi'nin düştüğü açıklandı. Arından hem Suriye'de hem ülkemizde hareketlilik başladı. Önce Beşer Esad'ın lüks araçlarının bulunduğu garajdaki araçlara el kondu. Arından da kaldığı ev yağmalandı.

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Beşar Esad'ın yağmalanan evinin son hali de paylaşıldı.

Beşar Esad'ın yağmalanan evinin son hali de paylaşıldı.

Lükslüğü ile dikkat çeken evin her bir köşesinin yerle bir edildiği görüldü.

Lükslüğü ile dikkat çeken evin her bir köşesinin yerle bir edildiği görüldü.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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