Tabaklarına Kadar Aldılar: Beşar Esad'ın Evi Muhalif Güçler ve Halk Tarafından Yağmalandı

Bugün tüm dünyanın gündeminde Beşar Esad resimi var bildiğiniz üzere. 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejiminin düştüğü, bu sabah saatlerinde bildirildi. Dünyanın dört bir yanında kutlamalar yapılırken bu haber en çok da ülkemizde yankı buldu. Beşar Esad özel uçağı ile ülkeyi terk etti. Kendisinin nerede olduğu ile ilgili birçok iddia olsa da henüz kesin akıbeti bilinmiyor.
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Şimdi de kendisinin terk ettiği lüks evine girildi.
Evin her yerini adım adım inceleyen halk, mutfaktaki tabaklara kadar aldı.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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