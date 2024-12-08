Tabaklarına Kadar Aldılar: Beşar Esad'ın Evi Muhalif Güçler ve Halk Tarafından Yağmalandı

Bugün tüm dünyanın gündeminde Beşar Esad resimi var bildiğiniz üzere. 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejiminin düştüğü, bu sabah saatlerinde bildirildi. Dünyanın dört bir yanında kutlamalar yapılırken bu haber en çok da ülkemizde yankı buldu. Beşar Esad özel uçağı ile ülkeyi terk etti. Kendisinin nerede olduğu ile ilgili birçok iddia olsa da henüz kesin akıbeti bilinmiyor.