Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen Gümrük Kapısından Paylaşım Yaptı: "En İyi Koşullarda Uğurlamak İçin..."

Esad Rejimi'nin sona erdiği haberin ardından hem Suriye'de hem ülkemizde hareketli anlar başladı. 13 yıldır süren iç savaş sürecinde ülkemize çok sayıda Suriyeli mülteci sığındı bildiğiniz üzere. Neredeyse 13 yıldır ülkemizin gündemi de bu. Milli Suriye Ordusu, mültecilerin ülkelerine dönebileceğini duyurdu. Ülkemizdeki bazı Suriyeliler de ülkelerine dönmeye hazır olduklarını söyledi.