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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen Gümrük Kapısından Paylaşım Yaptı: "En İyi Koşullarda Uğurlamak İçin..."

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen Gümrük Kapısından Paylaşım Yaptı: "En İyi Koşullarda Uğurlamak İçin..."

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 13:56

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Esad Rejimi'nin sona erdiği haberin ardından hem Suriye'de hem ülkemizde hareketli anlar başladı. 13 yıldır süren iç savaş sürecinde ülkemize çok sayıda Suriyeli mülteci sığındı bildiğiniz üzere. Neredeyse 13 yıldır ülkemizin gündemi de bu. Milli Suriye Ordusu, mültecilerin ülkelerine dönebileceğini duyurdu. Ülkemizdeki bazı Suriyeliler de ülkelerine dönmeye hazır olduklarını söyledi.

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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan bir paylaşım yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan bir paylaşım yaptı.

Temizlik ekipleri ve polis aracının hazır olduğu sınır kapısından yaptığı o görüntüleri “Suriyeli misafirlerimizi ülkelerine iyi koşullarda uğurlamak için her türlü hizmeti sunmaya hazırız." notuyla paylaştı.

Temizlik ekipleri ve polis aracının hazır olduğu sınır kapısından yaptığı o görüntüleri “Suriyeli misafirlerimizi ülkelerine iyi koşullarda uğurlamak için her türlü hizmeti sunmaya hazırız." notuyla paylaştı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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