Suriye'ye Giden Türk Bir Gezgin Yediği Bir Hamburgere Tomarla Para Ödedi

Suriye'de uzun bir süredir devam eden iç çatışmalar, bölgedeki dengeleri ve komşu ülkeleri derinden etkiliyor. Bu karmaşanın merkezinde yer alan Türkiye, durumdan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sınırlarımızın ötesinde yaşanan bu huzursuzluk, hem politik hem de sosyal anlamda Türkiye'yi ciddi bir şekilde sarsıyor. Özellikle son günlerde Suriye'de yeniden hareketli anlar yaşanıyor. Suriye’de muhalifler başkent Şam’a doğru ilerlerken, Beşar Esad’ın kaçtığı iddia edildi.