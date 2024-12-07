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Suriye'ye Giden Türk Bir Gezgin Yediği Bir Hamburgere Tomarla Para Ödedi

Suriye'ye Giden Türk Bir Gezgin Yediği Bir Hamburgere Tomarla Para Ödedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 22:11

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Suriye'de uzun bir süredir devam eden iç çatışmalar, bölgedeki dengeleri ve komşu ülkeleri derinden etkiliyor. Bu karmaşanın merkezinde yer alan Türkiye, durumdan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sınırlarımızın ötesinde yaşanan bu huzursuzluk, hem politik hem de sosyal anlamda Türkiye'yi ciddi bir şekilde sarsıyor. Özellikle son günlerde Suriye'de yeniden hareketli anlar yaşanıyor. Suriye’de muhalifler başkent Şam’a doğru ilerlerken,  Beşar Esad’ın kaçtığı iddia edildi.

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Suriye'ye giden Türk bir gezgin, bir hamburgere tomarla para ödedi.

Suriye'ye giden Türk bir gezgin, bir hamburgere tomarla para ödedi.

Hamburgere 35 bin Suriye parası ödeyen gezginin videosu Suriye'deki durumu özetledi.

Hamburgere 35 bin Suriye parası ödeyen gezginin videosu Suriye'deki durumu özetledi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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