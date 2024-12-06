Saç Ektirme İşlemi İçin Türkiye'ye Gelen Adam Aynı İşlem İçin Gelenlerin Sayısını Görünce Şaşırdı

Son yıllarda estetik cerrahi önemli ölçüde ilerledi. Bu alanda en öne çıkan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Özellikle ayn anda birkaç işlemin birden gerçekleştirildiği operasyonlar ve saç ekimi tüm dünyada oldukça meşhur. Bunların yanında ucuz bir seçenek olmasıyla da Türkiye, yurt dışında estetik operasyon düşünenlerin ilk tercihi oluyor. Sağlık turizmi sayesinde insanlar hem istedikleri operasyonu geçiriyor hem de tatil yapıyor.