onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Saç Ektirme İşlemi İçin Türkiye'ye Gelen Adam Aynı İşlem İçin Gelenlerin Sayısını Görünce Şaşırdı

Saç Ektirme İşlemi İçin Türkiye'ye Gelen Adam Aynı İşlem İçin Gelenlerin Sayısını Görünce Şaşırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 22:29

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda estetik cerrahi önemli ölçüde ilerledi. Bu alanda en öne çıkan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Özellikle ayn anda birkaç işlemin birden gerçekleştirildiği operasyonlar ve saç ekimi tüm dünyada oldukça meşhur. Bunların yanında ucuz bir seçenek olmasıyla da Türkiye, yurt dışında estetik operasyon düşünenlerin ilk tercihi oluyor. Sağlık turizmi sayesinde insanlar hem istedikleri operasyonu geçiriyor hem de tatil yapıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDGKOG...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Saç ektirme işlemi için ülkemize gelen bir adam, aynı işlem için ülkemize gelenleri görüntüledi.

Saç ektirme işlemi için ülkemize gelen bir adam, aynı işlem için ülkemize gelenleri görüntüledi.

"İlk kez Türkiye'yi ziyaret ettiğinde" notuyla paylaştığı o anlar hem ülkemizde hem dünyada dikkat çekti.

"İlk kez Türkiye'yi ziyaret ettiğinde" notuyla paylaştığı o anlar hem ülkemizde hem dünyada dikkat çekti.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın