Saç Ektirme İşlemi İçin Türkiye'ye Gelen Adam Aynı İşlem İçin Gelenlerin Sayısını Görünce Şaşırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDGKOG...
Son yıllarda estetik cerrahi önemli ölçüde ilerledi. Bu alanda en öne çıkan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Özellikle ayn anda birkaç işlemin birden gerçekleştirildiği operasyonlar ve saç ekimi tüm dünyada oldukça meşhur. Bunların yanında ucuz bir seçenek olmasıyla da Türkiye, yurt dışında estetik operasyon düşünenlerin ilk tercihi oluyor. Sağlık turizmi sayesinde insanlar hem istedikleri operasyonu geçiriyor hem de tatil yapıyor.
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Saç ektirme işlemi için ülkemize gelen bir adam, aynı işlem için ülkemize gelenleri görüntüledi.
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"İlk kez Türkiye'yi ziyaret ettiğinde" notuyla paylaştığı o anlar hem ülkemizde hem dünyada dikkat çekti.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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