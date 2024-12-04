Gerçek Bir Paralel Evren: Türkiye'de Çalışan Alman Bir Doktor Hastanede 1 Gününü Paylaştı

Ülkemizde son dönemde, özellikle genç neslin yurt dışında çalışma olanaklarını değerlendirdiklerini biliyoruz. En çok ülke değiştiren mesleklerin başında da doktorlar geliyor. Her birinin ilk tercihi Almanya oluyor. Sosyal medyada sık sık, Almanya'da görev yapan sağlık çalışanlarının bir günlerini paylaştıkları videolara rastlıyoruz. Fakat bu sefer bunun tam tersi bir video viral oldu.