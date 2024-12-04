Gerçek Bir Paralel Evren: Türkiye'de Çalışan Alman Bir Doktor Hastanede 1 Gününü Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCytEq...
Ülkemizde son dönemde, özellikle genç neslin yurt dışında çalışma olanaklarını değerlendirdiklerini biliyoruz. En çok ülke değiştiren mesleklerin başında da doktorlar geliyor. Her birinin ilk tercihi Almanya oluyor. Sosyal medyada sık sık, Almanya'da görev yapan sağlık çalışanlarının bir günlerini paylaştıkları videolara rastlıyoruz. Fakat bu sefer bunun tam tersi bir video viral oldu.
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Türkiye'de çalışan Alman bir doktor, hastanede bir gününü paylaştı.
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İstanbul manzaraları eşliğinde bol bol çay içtiği video izleyenlere "paralel evren" hissi yaşattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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