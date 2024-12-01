Türkiye'de Doktorluğu Bırakıp Almanya'da Bulaşıkçılığı Seçen Bir Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar en çok genç nesli etkiledi. Gelecekleri konusundaki belirsizlikten kurtulmak isteyen gençler rotayı yurt dışına çevirdi. Özellikle doktorlarımız yurt dışı imkanlarını değerlendirmeye başladı. Pek çok doktorun yurt dışına gitmesi sağlık sistemini de etkiledi. Kimileri gençlerin bu kararını doğru bulurken kimileri ise saçma bir hareket olarak yorumluyor.