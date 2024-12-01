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Türkiye'de Doktorluğu Bırakıp Almanya'da Bulaşıkçılığı Seçen Bir Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Türkiye'de Doktorluğu Bırakıp Almanya'da Bulaşıkçılığı Seçen Bir Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 13:03

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Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar en çok genç nesli etkiledi. Gelecekleri konusundaki belirsizlikten kurtulmak isteyen gençler rotayı yurt dışına çevirdi. Özellikle doktorlarımız yurt dışı imkanlarını değerlendirmeye başladı. Pek çok doktorun yurt dışına gitmesi sağlık sistemini de etkiledi. Kimileri gençlerin bu kararını doğru bulurken kimileri ise saçma bir hareket olarak yorumluyor.

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Bir kadın Türkiye'de doktorluğu bırakıp Almanya'da bulaşıkçılığa başladığını söylediği bir video çekti.

Bir kadın Türkiye'de doktorluğu bırakıp Almanya'da bulaşıkçılığa başladığını söylediği bir video çekti.

Videosuna "Plan A, Türkiye'de kal, 240 saat çalış, mobinge uğra, şiddete uğra. Plan B, Almanyaya git, bulaşık yıka, aynı parayı kazan" notunu düşen kadın sosyal medyayı ikiye böldü.

Videosuna "Plan A, Türkiye'de kal, 240 saat çalış, mobinge uğra, şiddete uğra. Plan B, Almanyaya git, bulaşık yıka, aynı parayı kazan" notunu düşen kadın sosyal medyayı ikiye böldü.

İşte o video;

Videoya farklı yorumlar geldi;

Videoya farklı yorumlar geldi;
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 🙌
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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sedat

Bir yandan denklik almaya falan calisiyordur. Eminim bulasikci olarak kalmayacaktir. Herkes istediği secimi yapmakta ozgur. Seni mutlu eden beni etmeyebilir.