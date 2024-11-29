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Bir Psikoloğun "Çocuklara Şakasını Dahi Yapmamanız Gereken 3 Konu" Videosuna Gelen Yorumlar Kalpleri Acıttı

Bir Psikoloğun "Çocuklara Şakasını Dahi Yapmamanız Gereken 3 Konu" Videosuna Gelen Yorumlar Kalpleri Acıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 21:46

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Çocukların psikolojik sağlığı, gelecekleri açısından büyük bir önem taşır. Ancak, çoğumuz bu konuda yeterli farkındalığa sahip olmadığımızı unutuyoruz. Onların kırılgan dünyalarını kavramak ve bu hassasiyetlerine saygı göstermek, çocukların sağlıklı bir biçimde büyümelerine yardımcı olur. Ancak, birçoğumuz bu konuda bilgi eksikliği yaşıyor ve çocukların hassas ruh hallerine gereken özeni göstermiyoruz. Özellikle bir nesil bu konuyu tamamen gözardı ederek büyüdü ve bunu düzeltmek de pek kolay değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCtUG7...
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Uzm.Dr.Ceren Söğüt çocuklara şakasının bile yapılmaması gereken 3 önemli konuyu anlattı.

Uzm.Dr.Ceren Söğüt çocuklara şakasının bile yapılmaması gereken 3 önemli konuyu anlattı.

Videoya gelen yorumlar psikoloji konusundaki eksikliğimizi bir kere daha gözler önüne serdi.

Videoya gelen yorumlar psikoloji konusundaki eksikliğimizi bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o video;

Gelen yorumlara birlikte bakalım;

Gelen yorumlara birlikte bakalım;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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