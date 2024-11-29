Bir Psikoloğun "Çocuklara Şakasını Dahi Yapmamanız Gereken 3 Konu" Videosuna Gelen Yorumlar Kalpleri Acıttı

Çocukların psikolojik sağlığı, gelecekleri açısından büyük bir önem taşır. Ancak, çoğumuz bu konuda yeterli farkındalığa sahip olmadığımızı unutuyoruz. Onların kırılgan dünyalarını kavramak ve bu hassasiyetlerine saygı göstermek, çocukların sağlıklı bir biçimde büyümelerine yardımcı olur. Ancak, birçoğumuz bu konuda bilgi eksikliği yaşıyor ve çocukların hassas ruh hallerine gereken özeni göstermiyoruz. Özellikle bir nesil bu konuyu tamamen gözardı ederek büyüdü ve bunu düzeltmek de pek kolay değil.