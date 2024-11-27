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Bir Anne Tom ve Jerry Çizgi Filmine Kendi Yöntemiyle Dahil Olarak Çocuklarına Tatlı Bir Eğlence Yaşattı

Bir Anne Tom ve Jerry Çizgi Filmine Kendi Yöntemiyle Dahil Olarak Çocuklarına Tatlı Bir Eğlence Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.11.2024 - 00:11

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Çocukların hayal gücünün sınırları neredeyse yok denecek kadar geniş. Onların yaratıcılıkları, düşlerindeki renkli dünyaları ve hayalleri, geniş bir perspektif sunar. Bu, onların düşünme ve algılama biçimlerini şekillendiren bir faktördür. Her bir çocuğun hayal dünyası, onların kişiliklerini ve karakterlerini belirleyen birer yansımadır. Bu nedenle, çocukların hayal dünyası, onların kişisel gelişimleri ve öğrenme süreçleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu yüzden onların hayal dünyasını renklendirmek, güçlendirmek ve onlara eğlenebilecekleri bir alan yaratmak oldukça önemli.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCrtmw...
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Bir anne, Tom ve Jerry çizgi filminin hafızalara kazınan bir bölümüne kendi yöntemiyle dahil oldu.

Bir anne, Tom ve Jerry çizgi filminin hafızalara kazınan bir bölümüne kendi yöntemiyle dahil oldu.

Ortaya çıkan sonuç hem çocuklarını hem de o anları izleyenleri eğlendirdi.

Ortaya çıkan sonuç hem çocuklarını hem de o anları izleyenleri eğlendirdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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