Hayvan Seslerini Öğrenirken Horoz Sesini Duyunca Dertlenen Bebeğin Sevimli Anları

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCq1-s...
Dünyanın en tatlı ve sevimli canlıları hiç şüphesiz bebekler. Onların varlığı, yaşamımıza renk katar, sevgi dolu bir atmosfer yaratır. Bebeklerin saflığı, masumiyeti ve sevgi dolu bakışları, herkesin kalbini ısıtır. Onlar hayatı yeni keşfederken, bizleri de benzer bir keşfe çıkarır. Onların bu hayatı anlama serüveni de en az onlar kadar sevimli anlar yaratır.
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Bir minik, annesiyle hayvan seslerini öğrenirken horoz sesini duyunca beklenmedik bir tepki verdi.
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Bir anda dert sahibi olan bebeğin o anları izleyenleri gülümsetti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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