onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çin’deki Shaolin Tapınağında 'Eğitim' Gören Çocuğun O Anları İzleyenlerin Sinirini Bozdu

Çin’deki Shaolin Tapınağında 'Eğitim' Gören Çocuğun O Anları İzleyenlerin Sinirini Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2024 - 09:40

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Çin'in pek çok konuda oldukça disiplinli olduğunu biliyoruz. Bu disiplin, Çin'in küresel arenada etkileyici bir konuma gelmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri. Çin, bu disiplinli yaklaşımını ekonomiden eğitime, teknolojiden sanata kadar pek çok alanda uyguluyor. Fakat elbette bazen işin dozu kaçabiliyor. Disiplin ve eziyet arasındaki ince sınır aşılabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Shaolin Tapınağı'nda eğitim gören bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bir Shaolin Tapınağı'nda eğitim gören bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

O eğitim izleyenlerin sinirini bozdu.

O eğitim izleyenlerin sinirini bozdu.

İşte o eğitim;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın