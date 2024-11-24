Çin’deki Shaolin Tapınağında 'Eğitim' Gören Çocuğun O Anları İzleyenlerin Sinirini Bozdu

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Çin'in pek çok konuda oldukça disiplinli olduğunu biliyoruz. Bu disiplin, Çin'in küresel arenada etkileyici bir konuma gelmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri. Çin, bu disiplinli yaklaşımını ekonomiden eğitime, teknolojiden sanata kadar pek çok alanda uyguluyor. Fakat elbette bazen işin dozu kaçabiliyor. Disiplin ve eziyet arasındaki ince sınır aşılabiliyor.
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Bir Shaolin Tapınağı'nda eğitim gören bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
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O eğitim izleyenlerin sinirini bozdu.
İşte o eğitim;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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