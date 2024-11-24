Çin’deki Shaolin Tapınağında 'Eğitim' Gören Çocuğun O Anları İzleyenlerin Sinirini Bozdu

Çin'in pek çok konuda oldukça disiplinli olduğunu biliyoruz. Bu disiplin, Çin'in küresel arenada etkileyici bir konuma gelmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri. Çin, bu disiplinli yaklaşımını ekonomiden eğitime, teknolojiden sanata kadar pek çok alanda uyguluyor. Fakat elbette bazen işin dozu kaçabiliyor. Disiplin ve eziyet arasındaki ince sınır aşılabiliyor.