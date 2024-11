Arkadaşlarıyla 6 Yıl İçinde Yaşadıkları Değişimi Paylaşan Genç Ters Köşeden Ters Köşeye Sürükledi

Zaman akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her an, her dakika hızla akıp gidiyor ve bizler bu süreçte yaşadığımız olayları neredeyse fark edemiyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda, yaşadığımız pek çok deneyim ve anı, sanki bir rüya gibi hızla geçip gittiğini hissediyoruz. Her şey inanılmaz bir hızla değişebiliyor. Bu değişimlere her birimiz ister istemez ayak uyduruyoruz.