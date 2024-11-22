Arkadaşlarıyla 6 Yıl İçinde Yaşadıkları Değişimi Paylaşan Genç Ters Köşeden Ters Köşeye Sürükledi

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Zaman akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her an, her dakika hızla akıp gidiyor ve bizler bu süreçte yaşadığımız olayları neredeyse fark edemiyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda, yaşadığımız pek çok deneyim ve anı, sanki bir rüya gibi hızla geçip gittiğini hissediyoruz. Her şey inanılmaz bir hızla değişebiliyor. Bu değişimlere her birimiz ister istemez ayak uyduruyoruz.
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Bir genç, arkadaşlarıyla 6 yılda hayatlarında değişen şeyleri paylaştı.
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Videoda paylaştığı her detay bir önceki detayı unutturacak şekilde şoke etti.
İşte o değişim;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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