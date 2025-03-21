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Torunu ile Yavru Köpeğini Tanıştıran Dedenin Sevgi Dolu Halleri İçimizi Isıttı

Torunu ile Yavru Köpeğini Tanıştıran Dedenin Sevgi Dolu Halleri İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 09:49

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@begmoktn adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir anne, babasının videosunu paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Babası, torunu ile yavru köpeğini kucağına aldıktan sonra birbirlerine nasıl tepki vereceklerini merakla beklemişti. Video adeta buram buram huzur kokuyordu.

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Dedenin torununa hayvan sevgisini öğrettiği bu ilk an karşısında kalpler eridi. 👇

Ve part 2 👇

Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren öğretmek çok önemli.

Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren öğretmek çok önemli.

Bir hayvanı sevmek yalnızca bu iki kelimeden ibaret olmuyor. Merhamet, şefkat ve vicdan duygularını da öğrenmeyi sağlıyor.

Dedemizin heyecanlı halleri de beğenilerin odağı oldu.

Dedemizin heyecanlı halleri de beğenilerin odağı oldu.

Biraz pozitifliğe ihtiyacımız olan bu günlerde ilaç gibi geldiler!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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