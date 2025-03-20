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Makinistlere El Sallayan Tatlı Kızın Karşılık Aldığı Anlarda Yaşadığı Sevinç Bizleri de Gülümsetti

Makinistlere El Sallayan Tatlı Kızın Karşılık Aldığı Anlarda Yaşadığı Sevinç Bizleri de Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 11:37

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@mehtabngozunden adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir anne kızıyla metroya bindikleri anlardan birkaç videoyu bir araya getirerek paylaştı. O anlar kısa sürede ilgi gördü. Tatlı mı tatlı kızı metroya her bineceklerinde makinistlere el sallıyor ve karşılık verip vermeyeceklerini bekliyordu. Makinistlerin el salladığını görünce yaşadığı mutluluk ise paha biçilemezdi.

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İşte o anlar 👇

Bir makinistin ona el sallaması muhtemelen günlerce onu sevindirecek.

Bir makinistin ona el sallaması muhtemelen günlerce onu sevindirecek.

Onların bu mutluluğunu görünce biz de keşke yeniden çocuk olsak diyoruz. Basit mutluluklar özellikle günümüzde en ihtiyacımız olan şey haline geldi.

Peki ya siz şu an ne olsa videodaki tatlı kız kadar sevinirdiniz?

Peki ya siz şu an ne olsa videodaki tatlı kız kadar sevinirdiniz?

Hayalleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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