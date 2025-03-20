Makinistlere El Sallayan Tatlı Kızın Karşılık Aldığı Anlarda Yaşadığı Sevinç Bizleri de Gülümsetti

@mehtabngozunden adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir anne kızıyla metroya bindikleri anlardan birkaç videoyu bir araya getirerek paylaştı. O anlar kısa sürede ilgi gördü. Tatlı mı tatlı kızı metroya her bineceklerinde makinistlere el sallıyor ve karşılık verip vermeyeceklerini bekliyordu. Makinistlerin el salladığını görünce yaşadığı mutluluk ise paha biçilemezdi.
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İşte o anlar 👇
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Bir makinistin ona el sallaması muhtemelen günlerce onu sevindirecek.
Peki ya siz şu an ne olsa videodaki tatlı kız kadar sevinirdiniz?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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