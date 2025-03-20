Makinistlere El Sallayan Tatlı Kızın Karşılık Aldığı Anlarda Yaşadığı Sevinç Bizleri de Gülümsetti

@mehtabngozunden adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir anne kızıyla metroya bindikleri anlardan birkaç videoyu bir araya getirerek paylaştı. O anlar kısa sürede ilgi gördü. Tatlı mı tatlı kızı metroya her bineceklerinde makinistlere el sallıyor ve karşılık verip vermeyeceklerini bekliyordu. Makinistlerin el salladığını görünce yaşadığı mutluluk ise paha biçilemezdi.