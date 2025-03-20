Çocuklar Otobüse Kart Topu Atınca İnerek Karşılık Veren Şoför Günümüzü Güzelleştirdi

Tam bahar geldi, havalar ısınıyor derken Mart ayı yine yaptı yapacağını. Hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte birkaç şehrimiz yeniden karla buluştu. Onlardan biri de Denizli oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu savaşı yaptı. Bir otobüsü de savaşa dahil edince yaşananlar içimizi ısıttı. Şoförün gülümseten tepkisini sizler için paylaşmak istedik. Gelin detaylara geçelim!