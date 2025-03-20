Çocuklar Otobüse Kart Topu Atınca İnerek Karşılık Veren Şoför Günümüzü Güzelleştirdi

Tam bahar geldi, havalar ısınıyor derken Mart ayı yine yaptı yapacağını. Hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte birkaç şehrimiz yeniden karla buluştu. Onlardan biri de Denizli oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu savaşı yaptı. Bir otobüsü de savaşa dahil edince yaşananlar içimizi ısıttı. Şoförün gülümseten tepkisini sizler için paylaşmak istedik. Gelin detaylara geçelim!
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Hava sıcaklıklarının bir anda 10-15 dereceye yakın düşmesi birçok ilimizde beklenmedik sonuçlar doğurdu.
“Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” deyimi bu yıl da gerçek oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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