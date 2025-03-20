onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çocuklar Otobüse Kart Topu Atınca İnerek Karşılık Veren Şoför Günümüzü Güzelleştirdi

Çocuklar Otobüse Kart Topu Atınca İnerek Karşılık Veren Şoför Günümüzü Güzelleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 09:21 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 10:02

İçerik Devam Ediyor

Tam bahar geldi, havalar ısınıyor derken Mart ayı yine yaptı yapacağını. Hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte birkaç şehrimiz yeniden karla buluştu. Onlardan biri de Denizli oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu savaşı yaptı. Bir otobüsü de savaşa dahil edince yaşananlar içimizi ısıttı. Şoförün gülümseten tepkisini sizler için paylaşmak istedik. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Hava sıcaklıklarının bir anda 10-15 dereceye yakın düşmesi birçok ilimizde beklenmedik sonuçlar doğurdu.

Hava sıcaklıklarının bir anda 10-15 dereceye yakın düşmesi birçok ilimizde beklenmedik sonuçlar doğurdu.

Bahar psikolojisine girmişken ansızın kendini kar yağışını izlerken bulanlar oldu. Kimi şehirlerimizde kar kendini belli etmeden yağıp gitse de kimi şehirlerimiz de biraz biraz tuttu.

“Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” deyimi bu yıl da gerçek oldu.

“Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” deyimi bu yıl da gerçek oldu.

Hava sıcaklıklarının önümüzde günlerde artması bekleniyor.

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın