60 Kilo Veren Genç Kadın Değişimini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Sporla ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo veren genç bir kadın yaşadığı değişimi @sudenazoztopal0 adlı TikTok hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Eski videoları ve fotoğraflarıyla, son halini bir araya getirmişti. Gelin detaylara geçelim.
Herhangi bir kilo problemi yaşıyor ve içerikten etkileneceğinizi düşünüyorsanız burada sonlandırabileceğinizi not düşelim.
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Kilo vermeyi aklına koyan kadın pes etmemesinin karşılığını almıştı.
Sosyal medyada değişimini paylaşan kadın binlerce izlenmeyle buluştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Her halin güzelmiş ama kilo kimseye yakışmıyor ağırlıklar gidince duru güzelligin ortaya çıkmış, azminden dolayı kutluyorum 🤙