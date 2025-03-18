60 Kilo Veren Genç Kadın Değişimini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Sporla ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo veren genç bir kadın yaşadığı değişimi @sudenazoztopal0 adlı TikTok hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Eski videoları ve fotoğraflarıyla, son halini bir araya getirmişti. Gelin detaylara geçelim.

Herhangi bir kilo problemi yaşıyor ve içerikten etkileneceğinizi düşünüyorsanız burada sonlandırabileceğinizi not düşelim.