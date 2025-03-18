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60 Kilo Veren Genç Kadın Değişimini Paylaşmasıyla Viral Oldu

60 Kilo Veren Genç Kadın Değişimini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 23:16

İçerik Devam Ediyor

Sporla ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo veren genç bir kadın yaşadığı değişimi @sudenazoztopal0 adlı TikTok hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Eski videoları ve fotoğraflarıyla, son halini bir araya getirmişti. Gelin detaylara geçelim. 

Herhangi bir kilo problemi yaşıyor ve içerikten etkileneceğinizi düşünüyorsanız burada sonlandırabileceğinizi not düşelim.

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İşte detaylar 👇

Kilo vermeyi aklına koyan kadın pes etmemesinin karşılığını almıştı.

Kilo vermeyi aklına koyan kadın pes etmemesinin karşılığını almıştı.

Düzenli spora ek olarak beslenmenin de ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. İçerik üreticisi kadının uyguladığı yöntem herkeste farklı sonuç verebilir unutmayın.

Sosyal medyada değişimini paylaşan kadın binlerce izlenmeyle buluştu.

Sosyal medyada değişimini paylaşan kadın binlerce izlenmeyle buluştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Her halin güzelmiş ama kilo kimseye yakışmıyor ağırlıklar gidince duru güzelligin ortaya çıkmış, azminden dolayı kutluyorum 🤙