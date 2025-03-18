Şarkı Söyleyince Anesteziye Dayanabileceğini Düşünen Kadın Saniyeler İçerisinde Bayıldı

Ameliyatlardan önce hepimiz anestezinin etki edip etmeyeceğini düşünüyoruz. Kimilerimizse anesteziye karşı direnebileceğini düşünüyor. Yurt dışında viral olan bir videoyla karşınızdayız. Bir kadın, ameliyata girmeden önce sevdiği şarkı eşliğinde anestezinin etkisiyle başa çıkabileceğini düşünmüştü. Şarkıyı söylemeye başlayınca enerjisi epey yükseldi ancak anestezi verildikten saniyeler sonra bayıldı.
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İşte o anlar 👇
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Anestezinin gücü hafife alabileceğimiz bir etki değil.
Hatta bir bakıyoruz ki ameliyat bitmiş, çoktan odamıza kaldırılmışız.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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