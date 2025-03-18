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Şarkı Söyleyince Anesteziye Dayanabileceğini Düşünen Kadın Saniyeler İçerisinde Bayıldı

Şarkı Söyleyince Anesteziye Dayanabileceğini Düşünen Kadın Saniyeler İçerisinde Bayıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 22:06

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Ameliyatlardan önce hepimiz anestezinin etki edip etmeyeceğini düşünüyoruz. Kimilerimizse anesteziye karşı direnebileceğini düşünüyor. Yurt dışında viral olan bir videoyla karşınızdayız. Bir kadın, ameliyata girmeden önce sevdiği şarkı eşliğinde anestezinin etkisiyle başa çıkabileceğini düşünmüştü. Şarkıyı söylemeye başlayınca enerjisi epey yükseldi ancak anestezi verildikten saniyeler sonra bayıldı.

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İşte o anlar 👇

Anestezinin gücü hafife alabileceğimiz bir etki değil.

Anestezinin gücü hafife alabileceğimiz bir etki değil.

Sizler de illa ki “Bana bir şey olmaz” demiş ya da diyenleri duymuşsunuzdur. Ancak ilaç vücudumuza girmesiyle birlikte kısa sürede etkisini gösteriyor.

Hatta bir bakıyoruz ki ameliyat bitmiş, çoktan odamıza kaldırılmışız.

Hatta bir bakıyoruz ki ameliyat bitmiş, çoktan odamıza kaldırılmışız.

Muhtemelen videodaki kadın da kendine geldiğinde çoktan odasında olacak. Sizin böyle anestezi anılarınız var mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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