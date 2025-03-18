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Bir İçerik Üreticisi “Muhafazakar Erkek ile Seküler Kız Flörtleşirse Nasıl Olur” Sorusuna Parodi Çekti

Bir İçerik Üreticisi “Muhafazakar Erkek ile Seküler Kız Flörtleşirse Nasıl Olur” Sorusuna Parodi Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 21:28

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisi muhafazakar erkek ile seküler kızın flörtleşmesine dair çektiği parodi videosuyla kahkahaları topladı. Oluşturduğu mini senaryoda erkek camiden kadın ise spor salonundan bahsediyordu. Benzerlikler yakalayarak espriler yapan içerik üreticisi kısa sürede etkileşim aldı. 

Gelin bir de biz izleyelim. 👇

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İşte detaylar 👇

“Sekülerlik” kavramı hep var olsa da yeni yeni kullanmaya başladığımız bir kelime oldu.

“Sekülerlik” kavramı hep var olsa da yeni yeni kullanmaya başladığımız bir kelime oldu.

Sosyal medyada da muhafazakarlık ve sekülerlik ayrımını konu alan birçok paylaşım oluyor. Özellikle TikTok’ta gençlerin bu konudaki içeriklerini sık sık görüyoruz.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Muhafazakar erkek ile seküler kız ilişkisinin ömrü ne kadar sürer?

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Muhafazakar erkek ile seküler kız ilişkisinin ömrü ne kadar sürer?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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