Bir İçerik Üreticisi “Muhafazakar Erkek ile Seküler Kız Flörtleşirse Nasıl Olur” Sorusuna Parodi Çekti

Bir içerik üreticisi muhafazakar erkek ile seküler kızın flörtleşmesine dair çektiği parodi videosuyla kahkahaları topladı. Oluşturduğu mini senaryoda erkek camiden kadın ise spor salonundan bahsediyordu. Benzerlikler yakalayarak espriler yapan içerik üreticisi kısa sürede etkileşim aldı.

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