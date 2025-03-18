Bir İçerik Üreticisi “Muhafazakar Erkek ile Seküler Kız Flörtleşirse Nasıl Olur” Sorusuna Parodi Çekti

Bir içerik üreticisi muhafazakar erkek ile seküler kızın flörtleşmesine dair çektiği parodi videosuyla kahkahaları topladı. Oluşturduğu mini senaryoda erkek camiden kadın ise spor salonundan bahsediyordu. Benzerlikler yakalayarak espriler yapan içerik üreticisi kısa sürede etkileşim aldı.
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“Sekülerlik” kavramı hep var olsa da yeni yeni kullanmaya başladığımız bir kelime oldu.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Muhafazakar erkek ile seküler kız ilişkisinin ömrü ne kadar sürer?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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