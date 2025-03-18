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Schengen Vizesi Almaya Çalışanların Yaşadığı Zorlukları Parodi Videosuyla Canlandırdı

Schengen Vizesi Almaya Çalışanların Yaşadığı Zorlukları Parodi Videosuyla Canlandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 17:10

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Schengen vizesi almak isteyen binlerce insan başvuru süreçlerinde zorlu anlar yaşıyor. Özellikle son aylarda kabul almak neredeyse imkansızlaştı. Yaşar Kocaaslan adlı içerik üreticisi de Schengen vizesi sürecinin nasıl işlediğine dair bir parodi videosu çekti. Ağlanacak halimize güldürdü…

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Bu dramı birlikte izleyelim 👇

Yaşar Kocaaslan sosyal medyada içerik üretmeye başladığından bu yana başarıyla ilerleyenlerden.

Yaşar Kocaaslan sosyal medyada içerik üretmeye başladığından bu yana başarıyla ilerleyenlerden.

Bulduğu içerik konuları hayatın gerçeklerinden olmakla birlikte oyunculuğu da takdire şayan.

Schengen vizesini konu alan bu videosunda da yine alkışları toplamayı başardı.

Schengen vizesini konu alan bu videosunda da yine alkışları toplamayı başardı.

Bu durumu yaşayan izleyiciler yorumlarda buluştu. Vize konusunda yaşanan sıkıntının vatandaşların gördüğü değersizlik olmasına dair düşüncelerini dile getirenler de oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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