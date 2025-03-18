Schengen Vizesi Almaya Çalışanların Yaşadığı Zorlukları Parodi Videosuyla Canlandırdı

Schengen vizesi almak isteyen binlerce insan başvuru süreçlerinde zorlu anlar yaşıyor. Özellikle son aylarda kabul almak neredeyse imkansızlaştı. Yaşar Kocaaslan adlı içerik üreticisi de Schengen vizesi sürecinin nasıl işlediğine dair bir parodi videosu çekti. Ağlanacak halimize güldürdü…
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Yaşar Kocaaslan sosyal medyada içerik üretmeye başladığından bu yana başarıyla ilerleyenlerden.
Schengen vizesini konu alan bu videosunda da yine alkışları toplamayı başardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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