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Kokuyu Alınca Dayanamayıp Yarım Kilo Balık Çalan Kedinin Tebessüm Ettiren Anları

Kokuyu Alınca Dayanamayıp Yarım Kilo Balık Çalan Kedinin Tebessüm Ettiren Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 16:27

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Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine has tavırları bazen bizi tatlı komasına sokuyor. Kediseverler bilir ki, adeta dünya onların çevresinde dönüyormuş da, biz de onların kölesiymişiz gibi bir işleyiş var. Şimdiyse bir balıkçı tezgahından görüntülerle karşınızdayız. Hamsileri görünce dayanamayan bir kedi usul usul yanaştıktan sonra hamsileri patisiyle alarak bir güzel yemişti. E göz hakkı denen bir şey var, balıkçılar da ona müdahale etmek istemeyince ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı.

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İşte o video 👇

Tek tek ve kibarca yiyen tatlı dostumuz yarım kilo hamsiden sonra doymuştur diye düşünüyoruz.

Tek tek ve kibarca yiyen tatlı dostumuz yarım kilo hamsiden sonra doymuştur diye düşünüyoruz.

Bize de afiyet olsun demek düşer!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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