Kokuyu Alınca Dayanamayıp Yarım Kilo Balık Çalan Kedinin Tebessüm Ettiren Anları

Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine has tavırları bazen bizi tatlı komasına sokuyor. Kediseverler bilir ki, adeta dünya onların çevresinde dönüyormuş da, biz de onların kölesiymişiz gibi bir işleyiş var. Şimdiyse bir balıkçı tezgahından görüntülerle karşınızdayız. Hamsileri görünce dayanamayan bir kedi usul usul yanaştıktan sonra hamsileri patisiyle alarak bir güzel yemişti. E göz hakkı denen bir şey var, balıkçılar da ona müdahale etmek istemeyince ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı.