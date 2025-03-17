Adem Amca ile Yaren Leylekten Sonra Onlar da Buluştu: Bursalı Yusuf Amca ile 8 Yıllık Dostu Bilal!

Adem amca ile Yaren Leyleğin 13 yıldır süren dostluğu üzerine geçtiğimiz günlerde Yaren’in bu yıl gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Normal şartlarda Mart ayının başında gelen Yaren’in bu yıl gecikmeli gelmesi Adem amcayı endişelendirmişti. Neyse ki Yaren geldi ve Adem amcanın endişesi son buldu.

Şimdiyse yine Bursa’da yaşanan bir başka dostluk hikayesi gündeme geldi. Bu sefer ise Yusuf amca ile Bilal adlı leylek konuşuluyor. Yusuf amcanın anlattıklarına göre Bilal adlı leylek 8 yıldır her bahar başlangıcı onun yanına geliyor.