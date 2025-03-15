Yaren Leylek Geldi Sosyal Medya Coştu! Sadece Adem Amca Değil Tüm Türkiye Umuduna Kavuştu
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylekler köyü olarak da bilinen Eskikaraağaç köyü günlerdir Yaren Leylek'i bekliyordu. Her yıl Mart ayında Adem Amca ile Yaren Leylek'in kavuşması hayatımıza 4. cemre gibi düşüyor ve adeta baharın habercisi oluyor.
Türkiye'nin beklediği kavuşma bu kez biraz daha farklı yaşandı! Bu sene geç gelen Yaren Leylek, aklımızdan geçirmek istemeyeceğimiz endişelere neden oldu. Neyse ki 15 Mart 2025'te 14. kez de sadakatin, sevginin, baharın ve umudun sembolü oldu Yaren! Güzel haberleri ve kavuşmaları coşkuyla kutlayan sevgi dolu milletimizin heyecanı ise sosyal medyaya yansıdı.
Hasret kaldığımız kavuşmaların heyecanıyla hoş geldin Yaren Leylek!
İşte, sosyal medyanın Yaren Leylek coşkusu
Yaren Leylek ile Adem amcanın kavuşma anını milyonlarla paylaşan isim günlerdir YouTube'da yayın yapan fotoğrafçı Alper Tüydeş oldu.
"Bahar artık tamam" 👇
Sahiden, "14 yıldır bir masala canlı canlı tanıklık ediyoruz" 👇
"Çok şükür...." 👇
Hâlâ mucizelere inanmamızı sağlayan tüm güzelliklere selam olsun! 👇
"Leylekler bilir: Gerçek dostluk, mesafe tanımaz." 👇
E ne demişler: "Önce can sonra canan!" 👇
"İsviçre'deymişim gibi hissettiriyor" 👇
Doğru söze ne denir: "Sadakat her yerde aynı dili konuşur" 👇
Yaren gayet mutlu görünüyor ama yine de siz bilirsiniz 👇
Bahar da gelir yaz da gelir... 👇
"Bekle dedi gitti..." 👇
"Sadakatte Yaren gibi ol" 👇
Belki de tek ihtiyacımız "umut" 👇
Mutluluk gözyaşları bunlar... 👇
"Nasıl da sevdalı..." 👇
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