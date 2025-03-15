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Yaren Leylek Geldi Sosyal Medya Coştu! Sadece Adem Amca Değil Tüm Türkiye Umuduna Kavuştu

Yaren Leylek Geldi Sosyal Medya Coştu! Sadece Adem Amca Değil Tüm Türkiye Umuduna Kavuştu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 12:25

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylekler köyü olarak da bilinen Eskikaraağaç köyü günlerdir Yaren Leylek'i bekliyordu. Her yıl Mart ayında Adem Amca ile Yaren Leylek'in kavuşması hayatımıza 4. cemre gibi düşüyor ve adeta baharın habercisi oluyor. 

Türkiye'nin beklediği kavuşma bu kez biraz daha farklı yaşandı! Bu sene geç gelen Yaren Leylek, aklımızdan geçirmek istemeyeceğimiz endişelere neden oldu. Neyse ki 15 Mart 2025'te 14. kez de sadakatin, sevginin, baharın ve umudun sembolü oldu Yaren! Güzel haberleri ve kavuşmaları coşkuyla kutlayan sevgi dolu milletimizin heyecanı ise sosyal medyaya yansıdı. 

Hasret kaldığımız kavuşmaların heyecanıyla hoş geldin Yaren Leylek! 

İşte, sosyal medyanın Yaren Leylek coşkusu

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Yaren Leylek ile Adem amcanın kavuşma anını milyonlarla paylaşan isim günlerdir YouTube'da yayın yapan fotoğrafçı Alper Tüydeş oldu.

Yaren Leylek ile Adem amcanın kavuşma anını milyonlarla paylaşan isim günlerdir YouTube'da yayın yapan fotoğrafçı Alper Tüydeş oldu.
twitter.com

Tüydeş, içimizi ısıtan kavuşmayı 15 Mart 2025'te fotoğrafladı. Yaren'in eşi Nazlı Leylek, birkaç gün önce yuvasına dönmüştü. Yaren de gelince hepimizin evine bahar geldi.

Haliyle, sosyal medya coştu! Gelin bir de sosyal medyanın Yaren Leylek ve Adem Amca kavuşmasıyla yaşadığı heyecana ortak olalım. 👇

"Bahar artık tamam" 👇

"Bahar artık tamam" 👇
twitter.com

Sahiden, "14 yıldır bir masala canlı canlı tanıklık ediyoruz" 👇

Sahiden, "14 yıldır bir masala canlı canlı tanıklık ediyoruz" 👇
twitter.com

O zaman bir teşekkür de bizden olsun!

"Çok şükür...." 👇

Hâlâ mucizelere inanmamızı sağlayan tüm güzelliklere selam olsun! 👇

Hâlâ mucizelere inanmamızı sağlayan tüm güzelliklere selam olsun! 👇
twitter.com
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"Leylekler bilir: Gerçek dostluk, mesafe tanımaz." 👇

"Leylekler bilir: Gerçek dostluk, mesafe tanımaz." 👇
twitter.com

E ne demişler: "Önce can sonra canan!" 👇

E ne demişler: "Önce can sonra canan!" 👇
twitter.com

"İsviçre'deymişim gibi hissettiriyor" 👇

"İsviçre'deymişim gibi hissettiriyor" 👇
twitter.com

Doğru söze ne denir: "Sadakat her yerde aynı dili konuşur" 👇

Doğru söze ne denir: "Sadakat her yerde aynı dili konuşur" 👇
twitter.com

Yaren gayet mutlu görünüyor ama yine de siz bilirsiniz 👇

Yaren gayet mutlu görünüyor ama yine de siz bilirsiniz 👇
twitter.com
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Bahar da gelir yaz da gelir... 👇

Bahar da gelir yaz da gelir... 👇
twitter.com

"Bekle dedi gitti..." 👇

"Bekle dedi gitti..." 👇

"Sadakatte Yaren gibi ol" 👇

"Sadakatte Yaren gibi ol" 👇
twitter.com

Belki de tek ihtiyacımız "umut" 👇

Belki de tek ihtiyacımız "umut" 👇
twitter.com

Mutluluk gözyaşları bunlar... 👇

Mutluluk gözyaşları bunlar... 👇
twitter.com
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"Nasıl da sevdalı..." 👇

"Nasıl da sevdalı..." 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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