Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Farklı olmak nasıl bir şey sizce? Alışılmışın dışına çıkabilme cesareti insanı farklı ve özel kılar bizce! İşte bir tasarımcıdan tam da bu cesareti bekleriz çoğu zaman. Lakin bazı tasarımcılar çizgiyi öyle aşıyor ki bakış açılarını anlamak mümkün olmuyor. Ev dekorasyonundan modaya, araba tasarımından dövmeye gözlerinizi kanatacak 13 tasarımı bu hafta sizin için Reddit'ten derledik. Acaba, sizin için seçtiğimiz tasarımlar arasından favoriniz hangisi olacak? Yorumlarda buluşalım!
İşte, başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Müzik dünyasının acı kaybı...
2. Bir davlumbazdan beklediğim!
3. Moda tutkunları görmesin: Zincir zırh mankini
4. Nail artta son nokta: Japonya temalı tırnaklar
5. Marvel Evreninin Kurucusu Stan Lee, iyi ki bugünleri görmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu nasıl delilik: Ed Gein Kavanozları
7. Kimin aklına geldi acaba: Üzerinde Trump yazıyor!
8. Belayım diyorum kızım niye anlamıyorsun?
9. İlk tümsekte takılmaya gidiyor!
10. Adam Levine olmak isterken Maymunlar Kralı Kong olmak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Punisher masa ve adirondack sandalye takımı
12. Korkutan dekorasyon: Gece göz göze gelseniz ne yapardınız?
13. Tutamıyoruz zamanı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın