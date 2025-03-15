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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 11:27

Farklı olmak nasıl bir şey sizce? Alışılmışın dışına çıkabilme cesareti insanı farklı ve özel kılar bizce! İşte bir tasarımcıdan tam da bu cesareti bekleriz çoğu zaman. Lakin bazı tasarımcılar çizgiyi öyle aşıyor ki bakış açılarını anlamak mümkün olmuyor. Ev dekorasyonundan modaya, araba tasarımından dövmeye gözlerinizi kanatacak 13 tasarımı bu hafta sizin için Reddit'ten derledik. Acaba, sizin için seçtiğimiz tasarımlar arasından favoriniz hangisi olacak? Yorumlarda buluşalım! 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Müzik dünyasının acı kaybı...

1. Müzik dünyasının acı kaybı...

Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley'in İsveç yapımı 500 bin dolar değerindeki gitarını bile ağlatan bu tasarımı nasıl buldunuz?

2. Bir davlumbazdan beklediğim!

2. Bir davlumbazdan beklediğim!

Tasarım şoke edici olsa da davlumbaz evin burnudur diyebiliriz. Peki siz mutfağınızda böyle bir tasarım tercih eder miydiniz?

3. Moda tutkunları görmesin: Zincir zırh mankini

3. Moda tutkunları görmesin: Zincir zırh mankini

Hatırlayalım: Film çekimleri için Kazakistan'dan Amerika'ya giden Borat karakteri, İngiltere'de erkeklerin mayokinisi olan mankiniyi salgına dönüştürdü. Bu moda öyle boyutlara geldi ki halk bu duruma daha fazla dayanamadı ve hatta bir kasabada mankini giymek yasaklandı. Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolan modayı bu kez zincir zırhla gördük... Umarız bu son olur!

4. Nail artta son nokta: Japonya temalı tırnaklar

4. Nail artta son nokta: Japonya temalı tırnaklar

Tam her şeyi gördük derken nail art tutkunlarının yeni hamlesi ile bir kez daha şaşkına dönüyoruz. Sizce ne eksik kaldı?

5. Marvel Evreninin Kurucusu Stan Lee, iyi ki bugünleri görmedi!

5. Marvel Evreninin Kurucusu Stan Lee, iyi ki bugünleri görmedi!

1942 yılında yazdığı ilk hikayesi Kaptan Amerika'dan beri Lee'nin sınırlarını aşacak bir tasarım görmemiştik.

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6. Bu nasıl delilik: Ed Gein Kavanozları

6. Bu nasıl delilik: Ed Gein Kavanozları

Amerikalı bir seri katil ve ceset hırsızı olan Edward Theodore Gein, 1957'de tüm gözleri üzerine çekti. Yerel mezarlıklardan çaldığı cesetlerden eşyalar ve hatıralar tasarlayan Gein, 1954 ve 1957 yıllarında iki kişiyi öldürdüğünü de itiraf etti.

7. Kimin aklına geldi acaba: Üzerinde Trump yazıyor!

7. Kimin aklına geldi acaba: Üzerinde Trump yazıyor!

İlk bakışta Rus ruleti masasını andıran bu dev Amerika bayraklı tasarımın değeri 5.000 dolar.

8. Belayım diyorum kızım niye anlamıyorsun?

8. Belayım diyorum kızım niye anlamıyorsun?

Minik araba boynuzlarıyla bir hayli korkutucu görünüyor. İtiraf edin siz de korktunuz!

9. İlk tümsekte takılmaya gidiyor!

9. İlk tümsekte takılmaya gidiyor!

Ateşli bir araba olmuş ama bir de tümseklerden geçerken görelim kendisini!

10. Adam Levine olmak isterken Maymunlar Kralı Kong olmak!

10. Adam Levine olmak isterken Maymunlar Kralı Kong olmak!

Siz siz olun dövme sanatçınızla iyi anlaşın. Belki sizi hatanızdan döndüremez ama en iyisini tasarlayarak yıllar sonra yaşayacağınız utancın önüne geçer.

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11. Punisher masa ve adirondack sandalye takımı

11. Punisher masa ve adirondack sandalye takımı

Yeni gelinlerimize örnek olacak yaratıcı bir tasarım. Kurdele bağlamadık ama bu tasarımın kem gözlerin nazarını süzeceğine eminiz.

12. Korkutan dekorasyon: Gece göz göze gelseniz ne yapardınız?

12. Korkutan dekorasyon: Gece göz göze gelseniz ne yapardınız?

Bugüne dek pek çok maske görmüş olmalısınız ama bunu anlamakta zorlanabilirsiniz.

13. Tutamıyoruz zamanı...

13. Tutamıyoruz zamanı...

Saatin kaç olduğunu anlayan varsa yorumlara yazsın. Zira zaman bükülmüş, saatler kendini kaybetmiş gibi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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