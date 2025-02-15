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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.02.2025 - 13:37

Yaratıcı zekanın birer ürünü olan birbirinden renkli tasarımlar, sizi hayrete düşürecek! Sınırları aşan tasarımların şoke eden tarzları alıştığınız düzeni sarsabilir. Moda dünyasından inşaat sektörüne her alanda fark yaratan bakış açısıyla göz kanatan tasarımlara hazır olun! Acaba, sizin için derlediğimiz Reddit tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Endişe verici derecede gerçek bir tasarımla başlıyoruz: İşte karşınızda düğme kız!

1. Endişe verici derecede gerçek bir tasarımla başlıyoruz: İşte karşınızda düğme kız!

Kaliforniyalı sanatçı Marie Bergstedt tarafından düğmelerle tasarlanan çalışma

2. Her doktorun hayallerini süsleyen o pasta!

2. Her doktorun hayallerini süsleyen o pasta!

3. Ayakkabı olduğunu anlamak için birden fazla kez bakmanız gerekebilir...

3. Ayakkabı olduğunu anlamak için birden fazla kez bakmanız gerekebilir...

4. Hadi moda dünyasının sınırlarını biraz daha zorlayalım.

4. Hadi moda dünyasının sınırlarını biraz daha zorlayalım.

5. Taklit ayakkabıda gelinen son nokta!

5. Taklit ayakkabıda gelinen son nokta!
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6. İşte gerçek bir kombin...

6. İşte gerçek bir kombin...

7. Sıra saçlarda: Kabarık saç nasıl olur? İzleyin ve görün!

8. Peter Griffin hiç böyle görünmemişti...

8. Peter Griffin hiç böyle görünmemişti...

9. Asfaltı ağlatan o motor: Gözünüzü alamıyorsunuz değil mi?

9. Asfaltı ağlatan o motor: Gözünüzü alamıyorsunuz değil mi?

10. Bu arabanın sahiden bir ruhu var!

10. Bu arabanın sahiden bir ruhu var!
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11. Bu işte bir testlik var: Şaka bir yana harika bir mimari...

11. Bu işte bir testlik var: Şaka bir yana harika bir mimari...

12. Az sonra bir ineğe dönüşüp canlanacakmış gibi!

12. Az sonra bir ineğe dönüşüp canlanacakmış gibi!

13. İnsanlığın vahşetine bir yenisi daha eklemiş...

13. İnsanlığın vahşetine bir yenisi daha eklemiş...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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