Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Yaratıcı zekanın birer ürünü olan birbirinden renkli tasarımlar, sizi hayrete düşürecek! Sınırları aşan tasarımların şoke eden tarzları alıştığınız düzeni sarsabilir. Moda dünyasından inşaat sektörüne her alanda fark yaratan bakış açısıyla göz kanatan tasarımlara hazır olun! Acaba, sizin için derlediğimiz Reddit tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Endişe verici derecede gerçek bir tasarımla başlıyoruz: İşte karşınızda düğme kız!
2. Her doktorun hayallerini süsleyen o pasta!
3. Ayakkabı olduğunu anlamak için birden fazla kez bakmanız gerekebilir...
4. Hadi moda dünyasının sınırlarını biraz daha zorlayalım.
5. Taklit ayakkabıda gelinen son nokta!
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6. İşte gerçek bir kombin...
7. Sıra saçlarda: Kabarık saç nasıl olur? İzleyin ve görün!
8. Peter Griffin hiç böyle görünmemişti...
9. Asfaltı ağlatan o motor: Gözünüzü alamıyorsunuz değil mi?
10. Bu arabanın sahiden bir ruhu var!
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11. Bu işte bir testlik var: Şaka bir yana harika bir mimari...
12. Az sonra bir ineğe dönüşüp canlanacakmış gibi!
13. İnsanlığın vahşetine bir yenisi daha eklemiş...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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