Google Maps, Türkiye'nin En Çok Araştırılan 60 Yerini Açıkladı! İşte Türkiye'nin En'leri
Google Maps, Türkiye'nin En Çok Araştırılan 60 Yerini Açıkladı! İşte Türkiye'nin En'leri
Google Maps, kuruluşunun 20. yılına özel olarak Dünya'nın enlerini listeledi! Dünyada en çok araştırılan antik şehirler, tarihi yerler, müze ve parkların belirlendiği listede Türkiye'den de 60 yer yer aldı. Ülkemizden toplam 15 şehrin adını yazdırmayı başardığı listede İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara dikkatleri üzerine çekti. Peki, Türkiye'nin en çok araştırılan tarihi yerleri, antik kentleri, müzeleri ve parkları hangileri?
İşte, detaylar...
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Google Maps 20. yılına özel olarak dikkat çekici veriler paylaştı. Dünyada en çok araştırılan yerleri eşsiz bir gezi rotasına dönüştüren Google Maps'in Türkiye listeleri ise ülkemizin eşsiz kültürel zenginliklerini bir kez daha ortaya çıkardı.
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1. Listenin zirvesinde İstanbul'un tarihine tanıklık etmiş Galata Kulesi yer aldı!
2. Ankara'nın ve hatta Türkiye'nin kalbi Anıtkabir ise listede ikinci sırada yer aldı.
3. Yerebatan Sarnıcı - İstanbul
4. Pamukkale - Denizli
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5. Taksim Meydanı - İstanbul
6. Manavgat Şelalesi - Antalya
7. Side Antik Şehri - Antalya
8. Side Apollon Tapınağı - Antalya
9. Bursa Koza Han
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10. Düden Şelalesi - Antalya
11. Pierre Loti Tepesi - İstanbul
12. Efes Antik Kenti - İzmir
13. Çanakkale Şehitler Abidesi
14. Kemeraltı Çarşısı - İzmir
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15. Tarihi Asansör - İzmir
16. İnkaya Çınar Ağacı - Bursa
17. Beyazıt Meydanı - İstanbul
18. Eski Foça Sahili - İzmir
19. Damlataş Mağarası - Antalya
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20. Tophane Saat Kulesi - Bursa
Türkiye'nin en çok araştırılan parkları da belli oldu! İlk sırada Gülhane Parkı yer aldı.
Türkiye'nin en çok aranan müze, ören yeri ve sarayları listesinde ise başta Topkapı Sarayı olmak üzere; Göbeklitepe, Efes Arkeoloji Müzesi ve Bandırma Vapuru gibi birbirinden eşsiz kültürel miraslarımız yer aldı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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