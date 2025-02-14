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Google Maps, Türkiye'nin En Çok Araştırılan 60 Yerini Açıkladı! İşte Türkiye'nin En'leri

Google Maps, Türkiye'nin En Çok Araştırılan 60 Yerini Açıkladı! İşte Türkiye'nin En'leri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 16:04

Google Maps, kuruluşunun 20. yılına özel olarak Dünya'nın enlerini listeledi! Dünyada en çok araştırılan antik şehirler, tarihi yerler, müze ve parkların belirlendiği listede Türkiye'den de 60 yer yer aldı. Ülkemizden toplam 15 şehrin adını yazdırmayı başardığı listede İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara dikkatleri üzerine çekti. Peki, Türkiye'nin en çok araştırılan tarihi yerleri, antik kentleri, müzeleri ve parkları hangileri? 

İşte, detaylar...

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Google Maps 20. yılına özel olarak dikkat çekici veriler paylaştı. Dünyada en çok araştırılan yerleri eşsiz bir gezi rotasına dönüştüren Google Maps'in Türkiye listeleri ise ülkemizin eşsiz kültürel zenginliklerini bir kez daha ortaya çıkardı.

Google Maps 20. yılına özel olarak dikkat çekici veriler paylaştı. Dünyada en çok araştırılan yerleri eşsiz bir gezi rotasına dönüştüren Google Maps'in Türkiye listeleri ise ülkemizin eşsiz kültürel zenginliklerini bir kez daha ortaya çıkardı.

Türkiye'de 2024 yılında en çok araştırılan yerlerin başında Galata Kulesi yer aldı. Listenin ikinci sırasında ise elbette Anıtkabir vardı! 

İşte, Google Maps verilerine göre Türkiye'nin en çok aranan yerleri 👇

1. Listenin zirvesinde İstanbul'un tarihine tanıklık etmiş Galata Kulesi yer aldı!

1. Listenin zirvesinde İstanbul'un tarihine tanıklık etmiş Galata Kulesi yer aldı!

2. Ankara'nın ve hatta Türkiye'nin kalbi Anıtkabir ise listede ikinci sırada yer aldı.

2. Ankara'nın ve hatta Türkiye'nin kalbi Anıtkabir ise listede ikinci sırada yer aldı.

3. Yerebatan Sarnıcı - İstanbul

3. Yerebatan Sarnıcı - İstanbul

Listede İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Çanakkale ve Bursa'nın görülmeye değer lokasyonları yer aldı.

4. Pamukkale - Denizli

4. Pamukkale - Denizli
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5. Taksim Meydanı - İstanbul

5. Taksim Meydanı - İstanbul

6. Manavgat Şelalesi - Antalya

6. Manavgat Şelalesi - Antalya

7. Side Antik Şehri - Antalya

7. Side Antik Şehri - Antalya

8. Side Apollon Tapınağı - Antalya

8. Side Apollon Tapınağı - Antalya

9. Bursa Koza Han

9. Bursa Koza Han
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10. Düden Şelalesi - Antalya

10. Düden Şelalesi - Antalya

11. Pierre Loti Tepesi - İstanbul

11. Pierre Loti Tepesi - İstanbul

12. Efes Antik Kenti - İzmir

12. Efes Antik Kenti - İzmir

13. Çanakkale Şehitler Abidesi

13. Çanakkale Şehitler Abidesi

14. Kemeraltı Çarşısı - İzmir

14. Kemeraltı Çarşısı - İzmir
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15. Tarihi Asansör - İzmir

15. Tarihi Asansör - İzmir

16. İnkaya Çınar Ağacı - Bursa

16. İnkaya Çınar Ağacı - Bursa

17. Beyazıt Meydanı - İstanbul

17. Beyazıt Meydanı - İstanbul

18. Eski Foça Sahili - İzmir

18. Eski Foça Sahili - İzmir

19. Damlataş Mağarası - Antalya

19. Damlataş Mağarası - Antalya
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20. Tophane Saat Kulesi - Bursa

20. Tophane Saat Kulesi - Bursa

Türkiye'nin en çok araştırılan parkları da belli oldu! İlk sırada Gülhane Parkı yer aldı.

Türkiye'nin en çok araştırılan parkları da belli oldu! İlk sırada Gülhane Parkı yer aldı.

  • 1. Gülhane Parkı-İstanbul

  • 2. Emirgan Koruluğu-İstanbul

  • 3. Güvenpark-Ankara

  • 4. Saklıkent-Antalya

  • 5. Yıldız Parkı-İstanbul

  • 6. Meydan Parkı-Trabzon

  • 7. Aşağı Düden Şelalesi-Antalya

  • 8. Gençlik Parkı-Ankara

  • 9. Kordon-İzmir

  • 10. Kelebek Parkı-Konya

  • 11. Uludağ Milli Parkı-Bursa

  • 12. Kuğulu Park-Ankara

  • 13. Bahçeşehir Gölü-İstanbul

  • 14. Caddebostan Sahili-İstanbul

  • 15. Kültürpark-Fuar-İzmir

  • 16. Karaalioğlu Parkı-Antalya

  • 17. Kültür Parkı-Bursa

  • 18. Sahil Parkları Maltepe-İstanbul

  • 19. Kyoto-Japon Parkı-Konya

  • 20. Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

Türkiye'nin en çok aranan müze, ören yeri ve sarayları listesinde ise başta Topkapı Sarayı olmak üzere; Göbeklitepe, Efes Arkeoloji Müzesi ve Bandırma Vapuru gibi birbirinden eşsiz kültürel miraslarımız yer aldı.

Türkiye'nin en çok aranan müze, ören yeri ve sarayları listesinde ise başta Topkapı Sarayı olmak üzere; Göbeklitepe, Efes Arkeoloji Müzesi ve Bandırma Vapuru gibi birbirinden eşsiz kültürel miraslarımız yer aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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