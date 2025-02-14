Google Maps, Türkiye'nin En Çok Araştırılan 60 Yerini Açıkladı! İşte Türkiye'nin En'leri

Google Maps, kuruluşunun 20. yılına özel olarak Dünya'nın enlerini listeledi! Dünyada en çok araştırılan antik şehirler, tarihi yerler, müze ve parkların belirlendiği listede Türkiye'den de 60 yer yer aldı. Ülkemizden toplam 15 şehrin adını yazdırmayı başardığı listede İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara dikkatleri üzerine çekti. Peki, Türkiye'nin en çok araştırılan tarihi yerleri, antik kentleri, müzeleri ve parkları hangileri?

İşte, detaylar...