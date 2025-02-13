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Aziz Valentine Kimdir, Ne Yaptı? 14 Şubat Sevgililer Günü Neden Valentine's Day Olarak Anılır?

Aziz Valentine Kimdir, Ne Yaptı? 14 Şubat Sevgililer Günü Neden Valentine's Day Olarak Anılır?

Sevgililer günü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 21:59

Tüm dünyayı aşka getiren 14 Şubat Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor! İngilizce tam kelime karşılığı Valentine's Day olan bu günün sembolünün Aziz Valentine olduğu da biliniyor. Haliyle bugünü özel kılan Aziz Valentine'in hikayesi ve Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığı da merak ediliyor. Peki, Aziz Valentine kimdir? 14 Şubat Sevgililer Günü neden Valentine's Day olarak anılır? Sevgililer Günü nereden çıktı? 

İşte, Sevgililer Günü'nün sembolü Aziz Valentine'in hikayesi

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Yılın en kırmızı günü 14 Şubat Sevgililer Günü'nün heyecanı herkesi sarıyor: Haliyle bu romantik günün kulaktan kulağa dolaşan hikayesi de gündemden düşmüyor.

Yılın en kırmızı günü 14 Şubat Sevgililer Günü'nün heyecanı herkesi sarıyor: Haliyle bu romantik günün kulaktan kulağa dolaşan hikayesi de gündemden düşmüyor.

Sevgililer Günü'nün evrensel adı Valentine's Day! Fakat 14 Şubat'ın Aziz Valentine'in Günü olduğunu da duymuşsunuzdur. Peki, kim bu Aziz Valentine?

Sevgililer Günü'nün evrensel adı Valentine's Day! Fakat 14 Şubat'ın Aziz Valentine'in Günü olduğunu da duymuşsunuzdur. Peki, kim bu Aziz Valentine?

Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki din adamına ithaf ettiği gün olan 14 Şubat, sevgililerin günü olarak da kabul ediliyor.

Aziz Valentine Kimdir?

Aziz Valentine Kimdir?

Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre, Roma azizlerinden biri olarak kabul edilir. En bilindik efsaneye göre Aziz Valentine, 3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius döneminde yaşamış bir rahip ve piskopostu. 

Aziz Valentine'in ölümüne dair kesin bir kaynak olmamasına karşın M.S 269'da öldüğü düşünülüyor. Aşıkların Azizi olarak tanınıyor ve her yıl 14 Şubat'ın kutlanmasının ardındaki gerçek sebep olarak anılıyor.

Aziz Valentin Ne Yaptı?

Aziz Valentin Ne Yaptı?

İnanışa göre, Aziz Valentine, Roma'da İmparator II. Claudius tarafından evlenmesi yasaklanan kişilerin aşklarına destek olmuştur. Hatta Valentine, bu çiftlerin gizlice evlenmesini sağlamış bu yüzden de tutuklanmıştır. 

Mahkumiyeti sırasında ise gardiyanın kızına aşık olduğu rivayet edilen Valentine, gönderdiği notlara düştüğü 'Senin Valentine'in' imzasıyla da Sevgililer Günü kartlarının öncüsü olarak görülür.

Aziz Valentin Nasıl ve Neden Öldü?

Aziz Valentin Nasıl ve Neden Öldü?

Aziz Valentine, İmparator II. Claudius'un emri ile yasak aşkları desteklediği ve Hristiyanlığı yaydığı gerekçesiyle idam edilir. Valentine'in hayatına dair kesin kaynaklar bulunmasa da idam edildiği tarihin M.S. 14 Şubat 269 olduğu da rivayetler arasındadır. 

Hakkında kesin bilgimizin son derece az olduğu Valentine, tek de değildir üstelik. Birkaç farklı Valentine'in bulunduğuna dair kayıtlar olması nedeniyle, onu bir efsane olarak anmak da olasıdır.  

Öte yandan Valentine'in hayatına dair bilgiler ve tarihler net olmadığı için Katolik Kilisesi, 1969 yılında düzenlenen bir saygı ayininde Valentin'in adını resmi 'Azizler' listesinden çıkardı.

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Peki, 14 Şubat Nasıl Ortaya Çıktı?

Peki, 14 Şubat Nasıl Ortaya Çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nün kökeni ise biraz tartışmalı! İşte, 14 Şubat rivayetleri: 

İlk durağımız: Roma'daki 'Lupercalia Festivali'

Antik Yunanistan'daki Arkadya bölgesinden kutlanan festival, 13 ila 15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Kötü ruhları kovmak amacıyla düzenlenen festivalde doğurganlık ve aşk ritüelleri de yapılırdı. 

Papa Gelasius'un 'Aziz Valentine Günü'

M.S. 496 yılında ise Papa Gelasius, 14 Şubat tarihini Aziz Valentine'e adadı. Böylece 'Valentine Günü' ortaya çıktı. 

14. Yüzyılda Sevgililer Günü: İngiliz Şair Geoffrey Chaucer

Her ne kadar Valentine's Day olarak anılsa da, Aziz Valentine'in doğumu veya ölümüyle bir alakası olmayan kaynaklar da var. 14 Şubat tarihi ile romantik bir bağlam kuran bir isim de 14. yüzyılın ünlü İngiliz şairlerinden Geoffrey Chaucer'dir. Şair, 14 Şubat'ı kuşların eşlerini seçtikleri tarih olarak benimser ve Sevgililer Günü'ne romantik bir anlam katar

Tanrıça Juno Februata

Tarihi İngiliz geleneklerine bakıldığında ise 14 Şubat'ı bir kez da romantik bir yaklaşımla karşımıza çıkaran isim Tanrıça Juno Februata oluyor. İngilizler bu tarihte eski bir Roma festivalini Tanrıça'yı onurlandırmak için yeniden düzenliyor. 14 Şubat'ın tıpkı Antik Roma'da doğurganlığın simgesi olarak kutlandığı gibi!

17. Yüzyılda Sevgililer Günü: Esther Howland ile "Sevgililer Günü Kartları" doğuyor

17. Yüzyılda Sevgililer Günü: Esther Howland ile "Sevgililer Günü Kartları" doğuyor

Sıra geldi ilk 'Sevgililer Günü Kartları'na... Kartların düşündüğünüzün aksine pek de romantik olmayan bir hikayesi var. Katlar, 1840'larda Esther Howland adlı Amerikalı bir kadının ticari girişimi ile ortaya çıktı. 

Şimdi karar sizin, bir yandan Aziz Valentine'in anısının da yaşatıldığına inanılan geleneksel yaklaşımlar ile birlikte romantizm açısından heyecan verici 14 Şubat hikayelerden birini seçin.

Valentine's Day Ne Demek?

Valentine's Day Ne Demek?

Batı medeniyetlerinde 'Valentine', sevgili ya da hoşlanılan kişi anlamına gelmektedir. Bu yüzden, Valentine's Day tüm bu rivayetlerin ve efsanelerin de ötesinde Sevgililer Günü anlamına gelmektedir.

Dünya çapında yaygın olarak kutlanılan Sevgililer Günü, mistik ve romantik hikayeleriyle farklı toplumlarda bambaşka şekillerde de kutlanıyor! Ancak aşkın heyecanı ve güzelliği her yerde aynı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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