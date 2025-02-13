Aziz Valentine Kimdir, Ne Yaptı? 14 Şubat Sevgililer Günü Neden Valentine's Day Olarak Anılır?

Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre, Roma azizlerinden biri olarak kabul edilir. En bilindik efsaneye göre Aziz Valentine, 3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius döneminde yaşamış bir rahip ve piskopostu.

Aziz Valentine'in ölümüne dair kesin bir kaynak olmamasına karşın M.S 269'da öldüğü düşünülüyor. Aşıkların Azizi olarak tanınıyor ve her yıl 14 Şubat'ın kutlanmasının ardındaki gerçek sebep olarak anılıyor.