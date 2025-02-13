Aziz Valentine Kimdir, Ne Yaptı? 14 Şubat Sevgililer Günü Neden Valentine's Day Olarak Anılır?
Aziz Valentine Kimdir, Ne Yaptı? 14 Şubat Sevgililer Günü Neden Valentine's Day Olarak Anılır?
Tüm dünyayı aşka getiren 14 Şubat Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor! İngilizce tam kelime karşılığı Valentine's Day olan bu günün sembolünün Aziz Valentine olduğu da biliniyor. Haliyle bugünü özel kılan Aziz Valentine'in hikayesi ve Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığı da merak ediliyor. Peki, Aziz Valentine kimdir? 14 Şubat Sevgililer Günü neden Valentine's Day olarak anılır? Sevgililer Günü nereden çıktı?
İşte, Sevgililer Günü'nün sembolü Aziz Valentine'in hikayesi
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Yılın en kırmızı günü 14 Şubat Sevgililer Günü'nün heyecanı herkesi sarıyor: Haliyle bu romantik günün kulaktan kulağa dolaşan hikayesi de gündemden düşmüyor.
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Sevgililer Günü'nün evrensel adı Valentine's Day! Fakat 14 Şubat'ın Aziz Valentine'in Günü olduğunu da duymuşsunuzdur. Peki, kim bu Aziz Valentine?
Aziz Valentine Kimdir?
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Peki, 14 Şubat Nasıl Ortaya Çıktı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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