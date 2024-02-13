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14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları: Eşe, Sevgiliye Özel, Romantik, En Güzel Resimli Sevgililer Günü Mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları: Eşe, Sevgiliye Özel, Romantik, En Güzel Resimli Sevgililer Günü Mesajları

Sevgililer günü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 14:01

Dünyada aşkın, sevginin ve sonsuz birlikteliğin temsili olarak kutlanan Valentine's Day (Sevgililer Günü), her aşık için kutlaması çok özel bir gündür. Partnerinize olan aşkınızı, sevginizi bir kez daha ve en derin duygularla anlatmanın tam zamanı. Bugün sevgilinizi mutlu etmekten daha güzel ne olabilir ki? 14 Şubat Sevgililer Günü'nü en özel şekilde kutlamanızı sağlayacak 'Sevgililer Günü notları' burada! 

İşte eşe, sevgiliye, en anlamlı, içten, romantik, duygusal, özel, güzel ve resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

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14 Şubat Sevgililer Günü İlk Kez Ne Zaman Kutlandı?

14 Şubat Sevgililer Günü İlk Kez Ne Zaman Kutlandı?

Tarihsel bir derinliği ve uzun bir kutlama geçmişi olan Sevgililer Günü, 1800'lü yıllardan beri kutlanıyor. 

Aşıklar için çok özel olan Sevgililer Günü'nün kökeni: Roma Katolik Kilisesi'ne, Valentine adlı bir din adamına, Antik Yunan takvimine, Antik Roma'ya, Amerikalı Esther Howland'a dayanır. 

Sevgililer gününün neredeyse tüm dünyada evrensel sayılacak kadar geniş bir kitle tarafından kutlandığı günümüzdeki haline gelmesi ise 1800 yılında Esther Howland'ın ilk 'Sevgililer Günü Kartını' yollamasıyla başlamış.

Valentine's Day: "Seni Seviyorum" demenin tam zamanı!

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14 Şubat Sevgililer Gününü unutulmaz kılmak için en özel sevgililer günü mesajlarını bir araya getirdik. 

Hadi, ona aşkınızı ifade etmek için en özel, en güzel, uzun, kısa ya da resimli Sevgililer Günü mesajını seçin 👇

14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları

  • Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin.

  • Hayatıma sensiz bir gün asla gelmemeli ve olsaydı bile, bunun hayatımın son günü olması isterdim. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

  • Sana yüreğimden bir kelebek uçurdum. Aramızdaki mesafelere inat dağları, denizleri aştı. Yanağına bir öpücük kondurdu. Sevgililer günümüz kutlu olsun canım aşkım.

  • Yıldızların ışıklarıyla parıldayan saçların, ellerimi mıknatıs gibi çeken güzel tenin ve mis kokunla hayatımdaki en güzel şeysin. İyi ki benimlesin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun…

Eşe Sevgililer Günü Mesajları

Eşe Sevgililer Günü Mesajları

  • Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek. Seni seviyorum!

  • Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım! Seni ilk gördüğüm an nasıl seviyorsam yine öyle seviyorum. Gerçi bize her gün sevgililer günü ama adettendir yine Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

  • Güller anlatsın sana olan aşkımı. Karşında nasıl mantığımla aklımın yer değiştiğini,  gözlerimi biran olsun senden ayıramadığımı. Güller anlatsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun biriciğim.

  • Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın.... Aşkım sen iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

En Güzel Sevgililer Günü Mesajları

En Güzel Sevgililer Günü Mesajları

  • Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun.

  • Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

  • Sen yanımdaysan silinir gider tüm dertlerim. Unuturum dünyanın derdini tasasını. Sonsuza kadar hep benimle ol. Aşkımız taze bir çiçek gibi hiç solmasın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bebeğim.

  • Her seferinde “Acaba böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye sorduran ve düşündüren, beni gün geçtikçe şaşırtan sevgilim. Hayatım seninleyken hiç olmadığı kadar renkli. Seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

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En Özel Sevgililer Günü Mesajları

En Özel Sevgililer Günü Mesajları

  • Küçücük bir gülümsemen, bir bakışın, canım deyişin dünyalara bedeldir. Şimdi uzaklarda sana hasretim. Bu sevgililer gününü senin hasretini tüketircesine kutluyorum. Bebeğim benim!

  • Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

  • Hangi baharlara aldanırsın ey aşk! Ne bu alıp başını gitmeler şimdi? Hani sen benim can damarımdan daha yakındın bana, koparıp da gittin o canı şimdi.

  • Yüzüne bakarken hâlâ biraz mahcup, biraz utangaç bakıyorum. O kadar güzelsin ki; küçük burnun, elma yanakların, görenleri kıskandıracak güzel gözlerin... Sana bakmaya doyamıyorum. Doyamayacağım da... İyi ki varsın sevgilim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Yanımda olduğun ve sevgini esirgemediğin için teşekkür ederim hayatım. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgiliye Sevgililer Günü Sözleri

Sevgiliye Sevgililer Günü Sözleri

  • Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Aşkın, sevginin ne olduğunu öğrettin sen bana. İyi ki hayatımdasın. Seni seviyorum.

  • Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

  • Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

  • Her sabah uyanıp sana aşık olduğumu hissetmek hayatım boyunca vazgeçmeyeceğim bir mutluluk. Bugün yanında olamasam da bundan sonraki hiçbir günü senden ayrı geçirmek istemiyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum kalbim.

Romantik Sevgililer Günü Notları

Romantik Sevgililer Günü Notları

  • Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer günümüz kutlu olsun. 

  • Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

  • Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni. Sevgililer günümüz kutlu olsun. 

  • Bazеn sorarlar, 'Hayatında biri var mı?' diyе. Hayatımda biri yok. Birisindе hayatım var. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgilim.

  • Seni sevdiğim, yanımda olduğun elimden tuttuğun her an benim için özel, 14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun!

Resimli Sevgililer Günü Mesajları

Resimli Sevgililer Günü Mesajları

Sevgilinizi mutlu edecek WhatsApp, Instagram ya da Facebook'ta paylaşılacak romantik Sevgililer Günü mesajları ❤️ 👇

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  • En güzel aşk tanımıdır belki de bu yaşadığım. Çift kişilik yatak, çift kişilik bir masa, çift çift bezenmiş bardaklar, fincanlar. Demet demet biriken çiçekler. Çürümeye yüz tutmuş iki kalbin bir anda tazeleşivermesidir bahar. Çiçeği burnunda filizler yeşerir, toprak kökleri yeni kabul etmiştir.
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  • Her şeyden önce sen gelirsin bu dünyada benim için. Sen gül yüzlü, bahar kokulu aşk çiçeklerin en nadide rengi, en güzel kokulusu, en boynu öpülesi... Canımın içine kattığım güzel sevgilim, güz güzelim, şen gülüşlüm: Sevgililer günü demişler ya bugüne, bilmezler bana her gün sevgililer günü. Yine de bozmayacağım bu usulü, sevgililer günümüz, bugün br kez daha kutlu olsun meleğim. Seni seviyorum.

❤️

❤️
  • Duyduğum her müzikte en güzel dur noktası oldun sen. Durup izledim seni doya doya. Bugün yine en güzel şarkılardan biri eşlik ediyor bana, kafamı kaldırıp baktığımda görüyorum ki yine sen çok güzel bir dur noktası olmuşsun. Sen benim hayatımın dikili gülü, gönlümün parçası, can evim. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Seni seviyorum.

🧡

🧡
  • Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin. Bil ki çok özlendin. Sevgililer günün kutlu olsun!

💛

💛
  • Hayatın içinde güzel olan ne varsa sen ve senin gülüşlerin sayesinde var. Seninle bakınca güzel oluyor dünya, seninle gülünce çiçekler açıyor bana, seninle yan yana durunca izleniyor insanlar ve sakinlik çöküyor içime her şeyden önce. Sen bu dünya için gönderilmiş bir perisin. Bana geldin ve dünyamı güzelleştirdin. İyi ki geldin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

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