14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları: Eşe, Sevgiliye Özel, Romantik, En Güzel Resimli Sevgililer Günü Mesajları

Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek. Seni seviyorum!

Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım! Seni ilk gördüğüm an nasıl seviyorsam yine öyle seviyorum. Gerçi bize her gün sevgililer günü ama adettendir yine Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

Güller anlatsın sana olan aşkımı. Karşında nasıl mantığımla aklımın yer değiştiğini, gözlerimi biran olsun senden ayıramadığımı. Güller anlatsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun biriciğim.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın.... Aşkım sen iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.