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14 Şubat'ta Anlatırsınız: Sevgililer Günü Nasıl, Ne Zaman Ortaya Çıktı? İşte 14 Şubat'ın Hikayesi!

14 Şubat'ta Anlatırsınız: Sevgililer Günü Nasıl, Ne Zaman Ortaya Çıktı? İşte 14 Şubat'ın Hikayesi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 15:31

14 Şubat tarihi, tüm dünyada sevgililer için çok özel. Tüm dünyada kutlanan Sevgililer Günü'nde sevginizi göstermek, hediyeleşmek artık olmazsa olmaz. Herkesin sevgiyle kutladığı özel günlerden biri olan 14 Şubat'ın tarihi ise az kişi tarafından biliniyor. 14 Şubat'ın yalnızca tüketim çılgınlığı için uydurulduğu düşünülüyor. Peki gerçekten öyle mi? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü ilk kez ne zaman, nasıl kutlandı? 

Hadi öğrenelim!

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Tüm dünyada sevgililer için en özel gün: 14 Şubat

Tüm dünyada sevgililer için en özel gün: 14 Şubat

Sevgililer Günü her yıl 14 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya genelinde milyonlarca çift, sevdiğine sevgisini bu özel günde gösteriyor. İster bir hediye alın ister içten bir 'seni seviyorum' ile sevginizi gösterin, bu özel günün yeri ayrı. Aşka adanmış özel bir gün, eminiz ki herkesin kulağına hoş geliyordur.

Peki 14 Şubat Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Peki 14 Şubat Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nün tarihi, milattan sonra III. yüzyıla dayanır. Rivayete göre İmparator 2.Claudius Roma’yı katı kurallarla yöneten bir hükümdardır. Fakat ordusunda savaşacak asker bulamaz.

Askerler, ailelerini ve sevdiceklerini geride bırakmamak için orduya katılmak istemez. Bunun haberini alan zalim İmparator 2.Claudius, Roma'daki tüm evlilikleri kaldırır!

İmparator'un bu kararını gizlice hiçe sayan kişi ise Aziz Valentine olur. Roma'da yaşayan papaz Aziz Valentine, papaz Aziz Marius ile birlikte İmparator'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam eder.

14 Şubat Sevgililer Günü Ne Zaman Ortaya Çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Aziz Valentine'nin gizlice gençleri evlendirdiği, bir süre sonra İmparator Claudius'un kulağına gider. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklanır. Yaptıklarının cezası olarak da sopa ile dövülerek öldürülür.

14 Şubat tarihi ise Valentine'nin toprağa verildiği gündür. 270 yılının 14 Şubat'ında aşkın temsilcisi Valentine Hıristiyan şehitliğine gömülür. O günden itibaren 14 Şubat Sevgililer Günü olur. 

Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok çiftlerin birbirlerine olan aşkını yeniden hatırladığı bir gündür.

Aziz Valentine'nin Öyküsü

Aziz Valentine'nin Öyküsü

Bazı kaynaklara göre, Aziz Valentine İmparator'un yasağını çiğneyip çiftlerin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius tarafından öldürülmüştür.

Bazı kaynaklarda ise bu hikayenin sonu farklı anlatılır. Buna göre, mahkum düşen Aziz Valentine gardiyan Asterius’un sevgisini kazanır ve kör olan kızı Julia’ya çeşitli din bilgileri öğretir. Bu sürede ise Julia'ya aşık olur.

Valentine'nin 14 Şubat'ta idam edilmesine karar verilir. 14 Şubat günü geldiğinde Valentine'nin yazdığı aşk mektubu ortaya çıkar. İmparator ise Valentine'ye acıyarak ona bir şans daha tanır.

Fakat İmparator'un bir şartı vardır: Hıristiyan olan Valentine, inancını bırakıp Roma tanrılarına inanmalıdır. Valentine bu teklifi reddeder ve idamı kaçınılmaz olur.Papaz Valentine, azizlik mertebesine yükselir ve 14 Şubat günü de 'Sevgililer Günü' ya da 'Aziz Valentine Günü' olarak anılmaya başlar.

14 Şubat'ın nasıl ortaya çıktığına dair farklı inanışlar olsa da en çok kabul gören inanış bu hikayedir.

O zaman Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun, Happy Valentine's Day!!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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