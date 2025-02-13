14 Şubat'ta Anlatırsınız: Sevgililer Günü Nasıl, Ne Zaman Ortaya Çıktı? İşte 14 Şubat'ın Hikayesi!

14 Şubat tarihi, tüm dünyada sevgililer için çok özel. Tüm dünyada kutlanan Sevgililer Günü'nde sevginizi göstermek, hediyeleşmek artık olmazsa olmaz. Herkesin sevgiyle kutladığı özel günlerden biri olan 14 Şubat'ın tarihi ise az kişi tarafından biliniyor. 14 Şubat'ın yalnızca tüketim çılgınlığı için uydurulduğu düşünülüyor. Peki gerçekten öyle mi? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü ilk kez ne zaman, nasıl kutlandı?

Hadi öğrenelim!