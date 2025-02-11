Köyde Tek Başına! Türkiye'de Sadece 1 Kişinin Yaşadığı 5 Köy Tespit Edildi
Köyde Tek Başına! Türkiye'de Sadece 1 Kişinin Yaşadığı 5 Köy Tespit Edildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus verilerini yayınladı. Türkiye'de nüfusun geçtiğimiz yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştığı tespit edildi. Nüfusun yüzde 6,6'sunun belde ve köylerde ikamet ettiğini gösteren veriler, 5 köyümüzde ise sadece 1'er kişinin yaşadığını belirledi.
İşte, Türkiye'nin sadece 1 kişinin kayıtlı olduğu köyleri
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TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 93,4'ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Yani 80 milyon 7 bin 258 kişi şehir hayatının koşturmacasında yaşarken, belde ve köylerde ikamet edenler nüfusun sadece yüzde 6,6'sını oluşturuyor.
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2024 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 57 köyde 10 veya daha az kişi ikamet ediyor!
Köyde tek başına: Şırnak, Siirt, Iğdır, Bitlis ve Bingöl'e bağlı o köylerde sadece 1 kişi yaşıyor!
Bazı köylerimizde yaşayanların sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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