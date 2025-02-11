Köyde Tek Başına! Türkiye'de Sadece 1 Kişinin Yaşadığı 5 Köy Tespit Edildi

Türkiye'nin en kalabalık köyü, 7 bin 2 kişilik nüfusu ile Adıyaman'ın merkez ilçesinde bağlı Taşpınar oldu. 57 köyde 10 ve daha az kişi yaşarken, 5 köyde de sadece nüfusa kayıtlı birer kişi olduğu belirlendi.