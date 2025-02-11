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Köyde Tek Başına! Türkiye'de Sadece 1 Kişinin Yaşadığı 5 Köy Tespit Edildi

Köyde Tek Başına! Türkiye'de Sadece 1 Kişinin Yaşadığı 5 Köy Tespit Edildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 11:53

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus verilerini yayınladı. Türkiye'de nüfusun geçtiğimiz yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştığı tespit edildi. Nüfusun yüzde 6,6'sunun belde ve köylerde ikamet ettiğini gösteren veriler, 5 köyümüzde ise sadece 1'er kişinin yaşadığını belirledi. 

İşte, Türkiye'nin sadece 1 kişinin kayıtlı olduğu köyleri

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TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 93,4'ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Yani 80 milyon 7 bin 258 kişi şehir hayatının koşturmacasında yaşarken, belde ve köylerde ikamet edenler nüfusun sadece yüzde 6,6'sını oluşturuyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 93,4'ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Yani 80 milyon 7 bin 258 kişi şehir hayatının koşturmacasında yaşarken, belde ve köylerde ikamet edenler nüfusun sadece yüzde 6,6'sını oluşturuyor.

30 büyükşehir dışında kalan belde ve köylerde ikamet edenler nüfusun yüzde 6,6'sını oluştururken; nüfusu 10 veya daha az kişi olan köyler de tespit edildi.

2024 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 57 köyde 10 veya daha az kişi ikamet ediyor!

2024 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 57 köyde 10 veya daha az kişi ikamet ediyor!

Türkiye'nin en kalabalık köyü, 7 bin 2 kişilik nüfusu ile Adıyaman'ın merkez ilçesinde bağlı Taşpınar oldu. 57 köyde 10 ve daha az kişi yaşarken, 5 köyde de sadece nüfusa kayıtlı birer kişi olduğu belirlendi.

Köyde tek başına: Şırnak, Siirt, Iğdır, Bitlis ve Bingöl'e bağlı o köylerde sadece 1 kişi yaşıyor!

Köyde tek başına: Şırnak, Siirt, Iğdır, Bitlis ve Bingöl'e bağlı o köylerde sadece 1 kişi yaşıyor!

  • Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu, 

  • Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe, 

  • Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı, 

  • Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ ve 

  • Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Çomakköy'de nüfusa kayıtlı sadece 1'er kişi ikamet ediyor.

Bazı köylerimizde yaşayanların sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor!

Bazı köylerimizde yaşayanların sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor!

TÜİK'in verilerine göre, 

  • Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyünde 2,

  • Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyünde 3, 

  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli köyünde 4,

  • Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyünde 4,

  • Şırnak'ın merkez ilçesindeki Kemerli ve Cevizdüzü köyleri, Siirt'in Eruh ilçesindeki Narlıdere ve Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Topalhasan köylerinde ise yalnızca 5 kişi kayıtlı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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