Boşanma Oranı En Çok Artan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Boşanma Oranları ve Evlilik Haritası
Boşanma Oranı En Çok Artan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Boşanma Oranları ve Evlilik Haritası
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının nüfusuna ilişkin verileri açıkladı. Bir önceki yıla göre artış gösteren ülke nüfusu 85 milyon 664 bin 995 kişiye ulaştı. Ancak nüfus artışına dair endişeler bitmedi. Türkiye genelinde yüzde 5 oranında artan boşanma oranı da dikkatleri üzerine çekti. Çünkü evlenmiş bireylerin sayısı sadece binde 0.47 oranında arttı.
Gelin, Türkiye'de boşanma oranının en fazla arttığı illere birlikte göz atalım! İşte, detaylar...
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TÜİK tarafından paylaşılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu geçtiğimiz yıla göre artış göstererek 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.
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15 milyon 701 bin 602 kişinin yaşadığı İstanbul, ülkenin en kalabalık şehri olmaya devam ederken; megakenti Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.
Ülke genelinde ise boşanma oranının en fazla arttığı il Bitlis oldu!
Nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin yaşadığı şehir ise yüzde 8,09 ile İzmir oldu.
Türkiye'nin evlik haritası da belli oldu!
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Evlilik kararını etkileyen faktörler arasında gelir düzeyi ve eğitim seviyesi de var.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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