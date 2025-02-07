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Boşanma Oranı En Çok Artan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Boşanma Oranları ve Evlilik Haritası

Boşanma Oranı En Çok Artan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Boşanma Oranları ve Evlilik Haritası

Evlilik Hakkında Her Şey Boşanma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 10:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının nüfusuna ilişkin verileri açıkladı. Bir önceki yıla göre artış gösteren ülke nüfusu 85 milyon 664 bin 995 kişiye ulaştı. Ancak nüfus artışına dair endişeler bitmedi. Türkiye genelinde yüzde 5 oranında artan boşanma oranı da dikkatleri üzerine çekti. Çünkü evlenmiş bireylerin sayısı sadece binde 0.47 oranında arttı. 

Gelin, Türkiye'de boşanma oranının en fazla arttığı illere birlikte göz atalım! İşte, detaylar...

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TÜİK tarafından paylaşılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu geçtiğimiz yıla göre artış göstererek 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

TÜİK tarafından paylaşılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu geçtiğimiz yıla göre artış göstererek 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

Nüfusun yüzde 50,02'sini oluşturan erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, nüfusun yüzde 49,98'ini oluşturan kadın nüfus ise 42 milyon 575 bin 441 kişi olarak belirlendi.

15 milyon 701 bin 602 kişinin yaşadığı İstanbul, ülkenin en kalabalık şehri olmaya devam ederken; megakenti Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

15 milyon 701 bin 602 kişinin yaşadığı İstanbul, ülkenin en kalabalık şehri olmaya devam ederken; megakenti Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Şehirlerin kalabalığı kadar evlilik ve boşanma oranları da dikkat çekiciydi. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde boşanmış bireylerinde sayısı yüzde 5 oranında arttı. Evlenmiş bireylerin sayısı ise sadece binde 0.47 oranında arttı.

Ülke genelinde ise boşanma oranının en fazla arttığı il Bitlis oldu!

Ülke genelinde ise boşanma oranının en fazla arttığı il Bitlis oldu!

Bitlis'te boşanma oranı yüzde 18 artttı. Listenin zirvesine yerleşen Bitlis'i yüzde 17 ile Kilis, yüzde 11 oranıyla ise Van, Bayburt, Batman, Erzincan ve Diyarbakır takip etti.

Nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin yaşadığı şehir ise yüzde 8,09 ile İzmir oldu.

Nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin yaşadığı şehir ise yüzde 8,09 ile İzmir oldu.

İzmir'i ise yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya ve yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Türkiye'nin evlik haritası da belli oldu!

Türkiye'nin evlik haritası da belli oldu!
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Evlilik kararını etkileyen faktörler arasında gelir düzeyi ve eğitim seviyesi de var.

Evlilik kararını etkileyen faktörler arasında gelir düzeyi ve eğitim seviyesi de var.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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U Efekent

boşanma oranı en iyi gelişmişlik göstergesidir aslında:) dünya boşanma oranlarına bakın, üst sıralar dünyanın en gelişmiş ülkeleri hep.

ahmet cancan

En önemli nedeni sosyal medya ve ekonomik nedenler ve insanların herşeyi çok çabuk tüketmesi sevgiyi aşkı herşeyi öldürdük el birliğiyle bu daha iyi günlerim... Devamını Gör

Bozkurt

Gelir düzeyi neden etkili oluyor ki? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Kör kuşun yuvasını Allah yapar. Çocuk rızkıyla gelir falan. Kağıt üzerinde bö... Devamını Gör