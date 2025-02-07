Boşanma Oranı En Çok Artan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Boşanma Oranları ve Evlilik Haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının nüfusuna ilişkin verileri açıkladı. Bir önceki yıla göre artış gösteren ülke nüfusu 85 milyon 664 bin 995 kişiye ulaştı. Ancak nüfus artışına dair endişeler bitmedi. Türkiye genelinde yüzde 5 oranında artan boşanma oranı da dikkatleri üzerine çekti. Çünkü evlenmiş bireylerin sayısı sadece binde 0.47 oranında arttı.

Gelin, Türkiye'de boşanma oranının en fazla arttığı illere birlikte göz atalım! İşte, detaylar...