Türkiye'de Erkekler Evlenmiyor: TÜİK Cinsiyete Göre Medeni Durum Dağılımını Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2024 nüfusuna dair verileri açıkladı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi. 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşan nüfusumuzla ilgili farklı detaylar da paylaşıldı. En çok vatandaşın yaşadığı, en az vatandaşın yaşadığı iller sıralanırken 'medeni durum dağılımı' da incelendi.

Türkiye'de evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü!