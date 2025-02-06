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Türkiye'de Erkekler Evlenmiyor: TÜİK Cinsiyete Göre Medeni Durum Dağılımını Açıkladı!

Türkiye'de Erkekler Evlenmiyor: TÜİK Cinsiyete Göre Medeni Durum Dağılımını Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 10:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2024 nüfusuna dair verileri açıkladı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi. 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşan nüfusumuzla ilgili farklı detaylar da paylaşıldı. En çok vatandaşın yaşadığı, en az vatandaşın yaşadığı iller sıralanırken 'medeni durum dağılımı' da incelendi.

Türkiye'de evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü!

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TÜİK, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin verilerini açıkladı. 2024 verilerine göre ülkemizin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

TÜİK, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin verilerini açıkladı. 2024 verilerine göre ülkemizin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin nüfusu geçen seneye göre 292 bin 567 kişi artış gösterdi. ERkek nüfusunun daha fazla olduğu ortaya çıktı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi olarak açıklandı.

Türkiye nüfusunun yüzde 50,02'sini erkeklerin, yüzde 49,98'ini ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Türkiye nüfusunun yüzde 50,02'sini erkeklerin, yüzde 49,98'ini ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Nüfusun illere göre dağılımı için;

Ülkemizde hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu görüldü!

Ülkemizde hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu görüldü!

Ülkemizde 2009 ve 2024 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde erkeklerin evlenmeme oranının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 

Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2024 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Kadınlarda ise boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.

Kadınlarda ise boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.

Kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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