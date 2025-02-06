Türkiye'de Erkekler Evlenmiyor: TÜİK Cinsiyete Göre Medeni Durum Dağılımını Açıkladı!
Türkiye'de Erkekler Evlenmiyor: TÜİK Cinsiyete Göre Medeni Durum Dağılımını Açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2024 nüfusuna dair verileri açıkladı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi. 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşan nüfusumuzla ilgili farklı detaylar da paylaşıldı. En çok vatandaşın yaşadığı, en az vatandaşın yaşadığı iller sıralanırken 'medeni durum dağılımı' da incelendi.
Türkiye'de evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü!
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TÜİK, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin verilerini açıkladı. 2024 verilerine göre ülkemizin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.
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Türkiye nüfusunun yüzde 50,02'sini erkeklerin, yüzde 49,98'ini ise kadınların oluşturduğu görüldü.
Ülkemizde hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu görüldü!
Kadınlarda ise boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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