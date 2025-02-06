TÜİK Paylaştı: Türkiye’nin Nüfusu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre artarak toplam 85 milyon 664 bin 944 kişi olduğu duyuruldu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu geçtiğimiz yıla göre 292 bin 567 kişi artmış oldu.