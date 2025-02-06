6 Şubat Depremine Ait Yeni Kamera Kayıtları ve Telsiz Konuşmaları Paylaşıldı
6 Şubat Depremine Ait Yeni Kamera Kayıtları ve Telsiz Konuşmaları Paylaşıldı
Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu.
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Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.
İşte Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nin paylaştığı polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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