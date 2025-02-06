6 Şubat Depreminin İkinci Yılı: Yüzyılın Faciası Olarak Anılan 6 Şubat Depreminin Unutulmaz Fotoğrafları
6 Şubat Depreminin İkinci Yılı: Yüzyılın Faciası Olarak Anılan 6 Şubat Depreminin Unutulmaz Fotoğrafları
6 Şubat 2023’te meydana gelen binlerce evin yıkıldığı, binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem faciasının üzerinden 2 yıl geçti. Acısı hala ilk günkü gibi taze olan 6 Şubat depreminin unutulmaz fotoğrafları, unutulmayacak anları var.
Üzerinden uzun yıllar da geçse hafızalardan silinmeyecek günlerin fotoğraflarını derledik, haydi gelin birlikte o günlere gidelim…
Kaynak: AA, DHA, İHA, Sosyal Medya
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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