Antakya Saray Caddesi'nde Depremden Birkaç Saat Önce Çekilen Fotoğraf Yürekleri Burktu

6 Şubat Depremleri tarihimizin belki de en büyük doğal felaketi... Bu depremden en çok etkilenen kentlerden biri de Hatay'ın merkez ilçesi Antakya oldu. Antakya'nın havadan yüzlerce depremden önce sonra fotoğrafları çekildi, yıkımın büyüklüğü gösterildi. Ancak bir de günlük hayatın içinden bir fotoğraf dolaşıma girdi. Fotoğrafta günlük hayatın telaşı içinde dolaşan, çay kahve içen, günlük dertleri, sevinçleri, kırgınlıkları olan insanlar vardı ve bu fotoğraf pek çok kişiyi farklı düşüncelere daldırdı.