Antakya Saray Caddesi'nde Depremden Birkaç Saat Önce Çekilen Fotoğraf Yürekleri Burktu
Antakya Saray Caddesi'nde Depremden Birkaç Saat Önce Çekilen Fotoğraf Yürekleri Burktu
6 Şubat Depremleri tarihimizin belki de en büyük doğal felaketi... Bu depremden en çok etkilenen kentlerden biri de Hatay'ın merkez ilçesi Antakya oldu. Antakya'nın havadan yüzlerce depremden önce sonra fotoğrafları çekildi, yıkımın büyüklüğü gösterildi. Ancak bir de günlük hayatın içinden bir fotoğraf dolaşıma girdi. Fotoğrafta günlük hayatın telaşı içinde dolaşan, çay kahve içen, günlük dertleri, sevinçleri, kırgınlıkları olan insanlar vardı ve bu fotoğraf pek çok kişiyi farklı düşüncelere daldırdı.
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Çağla Dilan'ın "Antakya'nın hatıralardaki son günü" başlıklı paylaşımı şöyleydi;
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Pek çok kişi farklı hislerini dile getirdi.
Gidip yiten bir şehir için üzüntülerini belirtenler oldu.
Anlık kırgınlıkların aslında ne kadar önemsiz olduğu vurgulandı.
O kara gece hatırlandı.
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"2 yıl önceki bir foto düşer önünüze..."
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Hatayspor ve Atsu da unutulmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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