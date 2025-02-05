6 Şubat'ta Çocuklarıyla Birlikte Enkaz Altında Kalan Kadın Yaşananları Anlattı: "Bize Çok Uzun Bir Geceydi"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi birden etkileyen depremin üzerinden iki yıl geçti. Sayısız canımızı kaybettiğimiz bu felaket, tüm ülkede derin yaralar açtı.Tüm Türkiye, bu acı olay karşısında birleşerek, yaraların sarılması adına el ele verdi. Ancak, geçen zaman acılarımızı unutturmadı. Geriye birbirinden acı görüntüler ve hikayeler kaldı.
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6 Şubat'ta çocuklarıyla beraber enkaz altından çıkartılan ve ailesinden pek çok kişiyi kaybeden kadın yaşadıklarını anlattı.
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"O gün evimizde son akşam yemeğimizi yedik. 'Allah'ım, eğer çocuklarım sağ çıkmadıysa beni buradan çıkarma' dedim." diyerek o günü anlatan kadın, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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