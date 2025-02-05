Fransa'da Yaşayan Bir Türk Oradaki Yaşamla Ülkemizdeki Yaşamı Karşılaştırdı: "Burada Şükür Yok"

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik dengesizlikler, özellikle gençleri yurt dışına yönlendirdi. Fakat eskiden beri yurt dışında yaşayanlar yeni gelenlere pek sıcak bakmıyor. Sonradan gidenler yurt dışındaki yaşamın daha kolay ve raht olduğunu söylerken eskiler, ülkemizin durumunun çok iyi olduğunu yurt dışında büyük zorluklarla hayatta kaldıklarını anlatıyor. Fakat neden geri dönmedikleri konusunda geçerli bir cevapları da yok.