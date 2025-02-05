Fransa'da Yaşayan Bir Türk Oradaki Yaşamla Ülkemizdeki Yaşamı Karşılaştırdı: "Burada Şükür Yok"

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik dengesizlikler, özellikle gençleri yurt dışına yönlendirdi. Fakat eskiden beri yurt dışında yaşayanlar yeni gelenlere pek sıcak bakmıyor. Sonradan gidenler yurt dışındaki yaşamın daha kolay ve raht olduğunu söylerken eskiler, ülkemizin durumunun çok iyi olduğunu yurt dışında büyük zorluklarla hayatta kaldıklarını anlatıyor. Fakat neden geri dönmedikleri konusunda geçerli bir cevapları da yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'da yaşayan bir Türk yine benzer bir açıklama yaptı ve Türkiye'deki insanların şükürsüz olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'da 5'te kalkıp işe gittiklerini, Türkiye'de ise gençlerin çalışmak yerine kafelerde vakit geçirdiğini söyleyen gurbetçi "Türkiye cennet" dedi.
İşte o röportaj;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Gurbetçilere mikrofon uzatmaktan vazgeçin !
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.