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Amerika'da Yaşayan Bir Genç Kendisini Ziyarete Gelen Babasına Araban Fiyatlarını Gösterdi

Amerika'da Yaşayan Bir Genç Kendisini Ziyarete Gelen Babasına Araban Fiyatlarını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.02.2025 - 16:13

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Son dönemlerde, Türkiye'deki hemen hemen her sektörde inanılmaz bir fiyat artışı yaşanıyor. Bu durumdan araç piyasası da nasibini alıyor. Araba sahibi olma hayali, artan fiyatlar karşısında birçok kişi için ulaşılmaz bir hedef haline geldi. Bu durum, ekonomik zorlukların yanı sıra, hayallerin ve yaşam standartlarının da değişimine neden oluyor. Artık, araba sahibi olmak sadece bir ulaşım ihtiyacını değil, aynı zamanda bir lüks ve prestij sembolünü de temsil ediyor. Bu yüzden, araç piyasasındaki bu hızlı ve yüksek fiyat artışı, toplumun geniş kesimlerini etkileyerek, ekonomik ve sosyal dengeleri değiştiriyor.

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Amerika'da yaşayan bir genç, kendisini ziyaret eden babasına oradaki Araba fiyatlarını gösterdi.

Amerika'da yaşayan bir genç, kendisini ziyaret eden babasına oradaki Araba fiyatlarını gösterdi.

“Ona Türkiye’ye dönmeden önce bir travma yaşatmak istedim.” diyen gencin videosu, izleyenlere de travma yaşattı.

“Ona Türkiye’ye dönmeden önce bir travma yaşatmak istedim.” diyen gencin videosu, izleyenlere de travma yaşattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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