Mert Genco Enes Batur'un 5 Yıl Önce Yediği Hamburgeri Bugün Yiyerek Fiyat Karşılaştırması Yaptı

Son yıllardaki ekonomi hepimizin malumu. Hemen hemen her şeyde akılalmaz bir fiyat artışı var. Fiyatların artışı, özellikle gıda sektöründe, neredeyse inanılmaz bir hızda gerçekleşiyor. Her geçen gün, market raflarında etiketlerdeki rakamların yükseldiğini görmekten kaçınmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor ve herkesin bütçesini sıkı bir şekilde yönetmesi gerekiyor.