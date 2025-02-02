Mert Genco Enes Batur'un 5 Yıl Önce Yediği Hamburgeri Bugün Yiyerek Fiyat Karşılaştırması Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFiJaEwsLXU/
Son yıllardaki ekonomi hepimizin malumu. Hemen hemen her şeyde akılalmaz bir fiyat artışı var. Fiyatların artışı, özellikle gıda sektöründe, neredeyse inanılmaz bir hızda gerçekleşiyor. Her geçen gün, market raflarında etiketlerdeki rakamların yükseldiğini görmekten kaçınmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor ve herkesin bütçesini sıkı bir şekilde yönetmesi gerekiyor.
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Mert Genco isimli içerik üreticisi, Enes Batur'un 5 sene önce yediği hamburgeri bu yı tekrar yiyerek fiyat kaşılaştırması yaptı.
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5 senede akılalmaz bir şekilde değişen fiyat, bazı gerçekleri bir kere daha yüzümüze vurdu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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