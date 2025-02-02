AK Parti İzmir Kongresinde “Canım Sana Feda Olsun Babam” Yazılı Tişört Giyen Bir Adam Hüngür Hüngür Ağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 8. olağan kongresi için şehirlerimizi geziyor bildiğiniz üzere. Her şehrimizde konuşmalar gerçekleştiren ve gelecek planlarından bahseden Eroğan partililerle bir araya geliyor. Kongrelerde ilginç anlar da yaşanıyor. Kendisinin son duraklarından biri de İzmir'di. Erdoğan konuşma yaptığı sırada bir partili kendini kaybetti.