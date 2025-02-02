AK Parti İzmir Kongresinde “Canım Sana Feda Olsun Babam” Yazılı Tişört Giyen Bir Adam Hüngür Hüngür Ağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 8. olağan kongresi için şehirlerimizi geziyor bildiğiniz üzere. Her şehrimizde konuşmalar gerçekleştiren ve gelecek planlarından bahseden Eroğan partililerle bir araya geliyor. Kongrelerde ilginç anlar da yaşanıyor. Kendisinin son duraklarından biri de İzmir'di. Erdoğan konuşma yaptığı sırada bir partili kendini kaybetti.
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Üzerinde “Canım sana feda olsun babam” yazılı tişört olan bir adam hüngür hüngür ağladı.
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Konuşma sırasında Erdoğan'a da seslenen adam, oradaki diğer partililer ve görevliler tarafından sakinleştirildi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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