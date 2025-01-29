Dünyanın En Zenginleri Listesine Giren Tek Türk'tü: İş İnsanı Mehmet Emin Karaahmet Aracıyla Bir ATM'ye Çarptı

İş insanı Mehmet Emin Karaahmet'i, bir dönem dünyanın en zenginleri listesine giren tek Türk olmasıyla hatırlayabilirsiniz. Kendisi Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' listesine girmiş, 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olmuştu. Kendisi talihsiz bir kaza ile gündeme geldi.