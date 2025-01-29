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Dünyanın En Zenginleri Listesine Giren Tek Türk'tü: İş İnsanı Mehmet Emin Karaahmet Aracıyla Bir ATM'ye Çarptı

Dünyanın En Zenginleri Listesine Giren Tek Türk'tü: İş İnsanı Mehmet Emin Karaahmet Aracıyla Bir ATM'ye Çarptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.01.2025 - 21:57

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İş insanı Mehmet Emin Karaahmet'i, bir dönem dünyanın en zenginleri listesine giren tek Türk olmasıyla hatırlayabilirsiniz. Kendisi Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' listesine girmiş, 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olmuştu. Kendisi talihsiz bir kaza ile gündeme geldi.

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Etiler'de aracıyla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Karamehmet, bir ATM'ye daldı.

Etiler'de aracıyla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Karamehmet, bir ATM'ye daldı.

İş insanı kazayı yara almadan atlatırken çevrede büyük hasar meydana geldi.

İş insanı kazayı yara almadan atlatırken çevrede büyük hasar meydana geldi.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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