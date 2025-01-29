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Barış Pehlivan İçin Söyledikleri Tepki Çeken Fatih Portakal'a Bir Gönderme de Gözde Şeker'den Geldi

Barış Pehlivan İçin Söyledikleri Tepki Çeken Fatih Portakal'a Bir Gönderme de Gözde Şeker'den Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.01.2025 - 18:31 Son Güncelleme: 29.01.2025 - 20:07

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Barış Pehlivan hakkında, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir bilirkişi görüşmesinin kaydını yayınladığı için soruşturma başlatıldı. Ardından da Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek gözaltına alındı. Fatih Portakal, yaşananlar üzerine Pehlivan'ın yaptığı eylemi 'yanlış' olarak nitelendirdi. Portakal'ın bu eleştirisi tepki çekti.

Detayları burada paylaşmıştık;

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Fatih Portakal'a bir gönderme de Halk TV'de yayınlanan Kırmızı Çizgi programında geldi.

Fatih Portakal'a bir gönderme de Halk TV'de yayınlanan Kırmızı Çizgi programında geldi.

Gözde Şeker programı kapatırken "Elma ile armudu, gazeteci ile Portakal'ı karıştırmamak gerek." dedi.

Gözde Şeker programı kapatırken "Elma ile armudu, gazeteci ile Portakal'ı karıştırmamak gerek." dedi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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