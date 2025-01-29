Barış Pehlivan İçin Söyledikleri Tepki Çeken Fatih Portakal'a Bir Gönderme de Gözde Şeker'den Geldi

Barış Pehlivan hakkında, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir bilirkişi görüşmesinin kaydını yayınladığı için soruşturma başlatıldı. Ardından da Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek gözaltına alındı. Fatih Portakal, yaşananlar üzerine Pehlivan'ın yaptığı eylemi 'yanlış' olarak nitelendirdi. Portakal'ın bu eleştirisi tepki çekti.