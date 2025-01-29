Kartalkaya Grand Kartal Otel Çalışanı Felaket Gecesinde Yaşananları Anlattı: "Kimseyi Uyandırmayın"

21 Ocak gecesi Bolu Kartalkaya'da tüm ülkenin yüreğini yakan bir yangın felaketi gerçekleşti. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımızı kaybettik. Yangının ardından pek çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Yangından sağ kurtulmayı başaranlar o gece yaşananları anlattı. Özellikle otel çalışanlarının anlattıkları vatandaşın öfkesini daha da arttırdı.