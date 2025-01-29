Kartalkaya Grand Kartal Otel Çalışanı Felaket Gecesinde Yaşananları Anlattı: "Kimseyi Uyandırmayın"

21 Ocak gecesi Bolu Kartalkaya'da tüm ülkenin yüreğini yakan bir yangın felaketi gerçekleşti. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımızı kaybettik. Yangının ardından pek çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Yangından sağ kurtulmayı başaranlar o gece yaşananları anlattı. Özellikle otel çalışanlarının anlattıkları vatandaşın öfkesini daha da arttırdı.
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"Genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor" diyen bir otel çalışanı o gece yaşananları anlattı.
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Yangının kızgın yağdan çıktığını söyleyen kadın müdür yangın alarmlarının kapatılmasını ve personel dışında kimsenin uyandırılmamasını söylediğini iddia etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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