Bolu'da Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarıyla Dalga Geçen Şahıslardan Pişkin Video: "Hızlı Olan Yakalasın Bizi"

Bolu'daki yangın faciasında 78 vatandaşımızı kaybettik. Olayın ardından otelde pek çok ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili, otel sahibinden bakanlığa kadar herkes suçun kendinde olmadığını savunarak sorumluluğu almayı reddediyor. Bu durum yürekleri daha da sızlatıyor.

Tüm bunların üzerine her birimize akıl tutulması yaşatan bir olay meydana geldi. Br grup, faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak onlarla dalga geçti. Acılı insanlara ağza alınmayacak şeyler söyleyen şahıslar ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.