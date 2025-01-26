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Bolu'da Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarıyla Dalga Geçen Şahıslardan Pişkin Video: "Hızlı Olan Yakalasın Bizi"

Bolu'da Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarıyla Dalga Geçen Şahıslardan Pişkin Video: "Hızlı Olan Yakalasın Bizi"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2025 - 11:20

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Bolu'daki yangın faciasında 78 vatandaşımızı kaybettik. Olayın ardından otelde pek çok ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili, otel sahibinden bakanlığa kadar herkes suçun kendinde olmadığını savunarak sorumluluğu almayı reddediyor. Bu durum yürekleri daha da sızlatıyor. 

Tüm bunların üzerine her birimize akıl tutulması yaşatan bir olay meydana geldi. Br grup, faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak onlarla dalga geçti. Acılı insanlara ağza alınmayacak şeyler söyleyen şahıslar ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Detayları burada paylaşmıştık;

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Söz konusu panelde bulunanlardan biri olduğunu iddia eden bir şahıs, olayın üzerine sinirleri bir kere daha altüst eden bir video paylaştı.

Söz konusu panelde bulunanlardan biri olduğunu iddia eden bir şahıs, olayın üzerine sinirleri bir kere daha altüst eden bir video paylaştı.

Boşuna uğraşıldığını, o sohbet grubundan kimsenin bulunamayacağını söyleyen şahıs "Hızlı olan yakalasın bizi" dedi.

Boşuna uğraşıldığını, o sohbet grubundan kimsenin bulunamayacağını söyleyen şahıs "Hızlı olan yakalasın bizi" dedi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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