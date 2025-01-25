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Prof. Dr. İlber Ortaylı Bolu’daki Yangın Faciası Hakkında Konuştu: "En Büyük Suç Delili Otelin Kendisidir.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı Bolu’daki Yangın Faciası Hakkında Konuştu: "En Büyük Suç Delili Otelin Kendisidir.”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 16:55

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Bolu'daki yangın faciası tüm ülkenin yüreğini yaktı. Felaketin ardından yapılan incelemelerde, otelde pek çok ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum insanların öfkesini daha da arttırdı. Olayla ilgili tutuklamalar da gerçekleştirilirken belediye ve bakanlık arasındaki tartışma henüz bir sonuca bağlanmadı. Her iki tarafın da sorumluluğu birbirine attığı olayda insanlar hala sorumluluğun kimse olduğu hakkında net bir bilgi bekliyor.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı da Bolu'daki yangın faciası hakkında konuştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da Bolu'daki yangın faciası hakkında konuştu.

Otelin yıkılması kararına da tepki gösteren Ortaylı "Bu otelin bu haliyle muhafaza edilmesi gerekir. En büyük suç delili, otelin kendisidir.” dedi.

Otelin yıkılması kararına da tepki gösteren Ortaylı "Bu otelin bu haliyle muhafaza edilmesi gerekir. En büyük suç delili, otelin kendisidir.” dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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