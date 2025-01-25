Prof. Dr. İlber Ortaylı Bolu’daki Yangın Faciası Hakkında Konuştu: "En Büyük Suç Delili Otelin Kendisidir.”

Bolu'daki yangın faciası tüm ülkenin yüreğini yaktı. Felaketin ardından yapılan incelemelerde, otelde pek çok ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum insanların öfkesini daha da arttırdı. Olayla ilgili tutuklamalar da gerçekleştirilirken belediye ve bakanlık arasındaki tartışma henüz bir sonuca bağlanmadı. Her iki tarafın da sorumluluğu birbirine attığı olayda insanlar hala sorumluluğun kimse olduğu hakkında net bir bilgi bekliyor.