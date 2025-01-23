Belediye ve Bakanlık Sorumluluğu Birbirine Atarken Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'den Açıklama Geldi

Bolu'da yaşanan yangın felaketinde 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayla ilgili sorumlulardan açıklama beklenirken, hiç kimse sorumluluk bile almadı. Kültür ve Tuzim Bakanlığı sorumluluğu Bolu Belediyesi'ne atarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sorumluluğun kendilerinde olmadığını net bir dille açıkladı. Hatta bakanı istediği bir kanala, konuyu tartışmak üzre davet etti ve eğer sorumluluk kendindeyse istifa edeceğini söyledi.