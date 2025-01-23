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Belediye ve Bakanlık Sorumluluğu Birbirine Atarken Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'den Açıklama Geldi

Belediye ve Bakanlık Sorumluluğu Birbirine Atarken Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'den Açıklama Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 23:31

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Bolu'da yaşanan yangın felaketinde 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayla ilgili sorumlulardan açıklama beklenirken, hiç kimse sorumluluk bile almadı. Kültür ve Tuzim Bakanlığı sorumluluğu Bolu Belediyesi'ne atarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sorumluluğun kendilerinde olmadığını net bir dille açıkladı. Hatta bakanı istediği bir kanala, konuyu tartışmak üzre davet etti ve eğer sorumluluk kendindeyse istifa edeceğini söyledi.

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Konuyla ilgili bir açıklama da eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'den geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama da eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'den geldi.

Yanan otelin bakanlık tarafından dört yıldızlı olarak belgelendiğini söyleyen Yücel, "Doğrudan bakanlık sorumludur." dedi.

Yanan otelin bakanlık tarafından dört yıldızlı olarak belgelendiğini söyleyen Yücel, "Doğrudan bakanlık sorumludur." dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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